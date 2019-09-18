2019-09-18T05:19:30+03:00
Происшествия

Не виноватый он, я сам себя порезал: в Якутии потерпевший выгораживал своего обидчика

На мужчину заведено уголовное дело
Ольга Донская
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Суд не поверил потерпевшему.Суд не поверил потерпевшему.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мае 2019 года в Якутии Вилюйским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении одного из местных жителей, который ударил ножом своего родственника. Но, родственные отношения оказались очень крепки и потерпевший пытался выгородить своего обидчика на суде.

На судебном заседании мужчина, захотел помочь подсудимому и сказал судье, что он сам себя пырнул ножом, изменив свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Суд при вынесении обвинительного приговора критически отнесся к показаниям потерпевшего, расценив их как попытку помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное ввиду родственных отношений.

На горе-защитника возбуждено уголовное дело за заведомо ложные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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