Не виноватый он, я сам себя порезал: в Якутии потерпевший выгораживал своего обидчика
В мае 2019 года в Якутии Вилюйским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении одного из местных жителей, который ударил ножом своего родственника. Но, родственные отношения оказались очень крепки и потерпевший пытался выгородить своего обидчика на суде.
На судебном заседании мужчина, захотел помочь подсудимому и сказал судье, что он сам себя пырнул ножом, изменив свои показания, данные в ходе предварительного следствия.
Суд при вынесении обвинительного приговора критически отнесся к показаниям потерпевшего, расценив их как попытку помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное ввиду родственных отношений.
На горе-защитника возбуждено уголовное дело за заведомо ложные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU