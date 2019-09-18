«Фиксики» заговорили на якутском языке

На НВК «Саха» кипит работа – благодаря дубляжу от сотрудников телекомпании «Фиксики» заговорили по-якутски. Создала самый познавательный и один из самых известных мультсериалов в России компания «Аэроплан Prodctions», а трансляция серий идет на каналах «Карусель» и «Россия-1».

Журналист «КП в Якутии» побеседовала с одной из создательниц якутской версии «Фиксиков» Леной Керемясовой – руководителем творческой группы по созданию детских передач НВК «Саха».

Почему «Фиксики»?

В 2006 году началась разработка мультсериала о человечках, живущих внутри машин, приборов и устройств, созданных людьми. Проект стал очень популярным не только среди детей всей страны, но и среди взрослых, ведь он в доступной, занимательной форме объясняет, что и как устроено в нашем техногенном мире.

- Мы выбрали «Фиксиков» потому, что этот сериал очень полезен – он не только развлекает, но и учит детей, - говорит Лена Петровна. - Кроме того, мы идеально подошли друг другу по всем параметрам: техническим и не только.

Работа сложная. Для озвучивания героев, а их всего 13, было проведено четыре кастинга, через который прошло почти 300 желающих. Отбор актеров дубляжа занял два с лишним месяца.

- Каждый герой, каждый голос утверждается офисом в Москве. На голос актера сверху накладывается специальный звуковой эффект, чтобы добиться максимально схожего звучания с «оригиналом». Это кропотливая работа. Например, для озвучивания одного из главных героев, Симки – пробы прошли 30 человек, и каждого из них прослушали в Москве, - отмечает Лена.

Как правило, в детских мультфильмах много музыкального сопровождения, и «Фиксики» - не исключение. Над якутской версией саундтреков работает творческая студия Егоровых, которая до этого сотрудничала с НВК «Саха» во время дубляжа другого не менее известного мультсериала - «Маша и медведь».

- Стоит отметить, что «Маша и медведь» - самый популярный российский мультсериал, который переведен и озвучен в 125 странах мира. Пожалуй, кроме Востока, где не принимают такие методы воспитания, - улыбается Лена. - Например, права на дубляж выкупила Германия, но не справилась с этим, и им пришлось отказаться от этой затеи.

"Фиксики" второй переведенный на якутский язык мультсериал, первый "Маша и медведь".Фото: Из личного архива героя публикации

1 серия = 4 дня + 6 человек

На дубляж одной серии уходит три-четыре дня. Работает над ней команда из шести сотрудников НВК «Саха»: два редактора, звукооператор, дизайнер, режиссер и композитор, а также актерская группа. Каждую реплику героя записывают несколько раз, потом выбирают самый удачный вариант звучания, который синхронизируется с видео.

Актеры работают с редактором в студии звукозаписи под видеоряд. Всего в дубляже принимают участие 3-4 ребенка и взрослые. Пробы не зря шли так долго – весь актерский состав умеет чувствовать своих героев, имеют абсолютный слух и чутьё.

- Это действительно колоссальная работа – все реплики должны совпадать по смыслу, ведь менять ничего нельзя, перевод должен быть точный. Также нужно, чтобы эмоции актера были идентичны эмоциям персонажа, звук должен идеально совпадать. Если, допустим, персонаж уже закончил говорить, актер тоже должен закончить. Плюс к этому надо почти всегда заменять слова, чтобы они подходили под мимику героев. Между прочим, у компании есть свои требования. Например, слово «помогатор» не должно быть переведено, как и несколько других. Это делается для того, чтобы не снизить узнаваемость бренда, - рассказывает Лена.

На сегодняшний момент из запланированных 124 озвучено уже 20 серий. Трансляция «Фиксиков» по-якутски началась 9 сентября. Юные зрители и их родители могут посмотреть любимый мультсериал два раза в день - в 12:15 и 17:15.