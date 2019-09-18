Нерюнгринское золотодобывающее предприятие подозревается в сокрытии денежных средств

Нерюнгринская золотодобывающая компания ООО «Новое Золото» подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Долг организации перевалил за 4 миллиона рублей.

Предприятие не пополняло государственную казну с 14 мая 2018 года по 29 января 2019 года. Следствие полагает, что руководство компании приняло активные меры для сохранения бизнеса, еще и применив систему расчетов с контрагентами через счета третьих лиц. Свои расчетные счета не использовались. Именно так руководство ООО скрыло деньги, которые должны были пойти на уплату налогов.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки.