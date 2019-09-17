Поиски пропавшего в Якутии вертолета приостановлены из-за погодных условий

15 сентября в МЧС Якутии поступила информация о потери связи с вертолетом Eurocopter ВК-117 с тремя пассажирами на борту. Вертолет должен был перевезти рыбу из рыболовецкой базы в устье реки Уточан.

Вертолет вылетел 13 сентября в 18:00 по местному времени из поселка Усть-Нера в сторону озеро Аяма в 200 километрах к западу. 14 сентября воздушное судно должно было вернуться обратно в поселок. На борту находились 58-летний пилот, 53-летний рабочий и 56-летний водитель. В первые дни исчезновения поиски проводились силами частных компаний.

15 сентября было решено привлечь два вертолета и самолет Ан-26 авикомпании «Полярные авиалинии».

16 сентября на поисково-спасательные работы должны были вылететь 4 воздушных борта Якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 км от последней точки отслеживания, но из-за погоды их вылет перенесен на 18 сентября.

На сегодняшний день, 17 сентября, поиски приостановлены из-за погодных условий.

Между тем, следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолета.

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