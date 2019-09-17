Сколько социальных объектов введут в Якутии до конца года?

В Якутии до конца 2019 года введут в эксплуатацию 57 социальных объектов. Это станет одним из ключевых направлений первого года работы нового руководства республики.

Строительство объектов ведется в соответствии с национальными проектами «Образование», «Демография», инвестиционной программой республики, по линии «Движения добрых дел» и в рамках государственно-частного партнерства.

- Безусловно, завершение и ввод запланированных объектов нацелены и на решение магистральных задач, которые были обозначены в 2018 году в Послании главы Якутии Айсена Николаева и в его отраслевых указах, призванных реально и качественно улучшить жизнь якутян. Именно эта стратегическая задача — повышение качества жизни людей, жителей Дальнего Востока — сегодня в первостепенном порядке поставлена перед регионами главой государства, —сказал вице-премьер республики Кирилл Бычков.

До конца года должны заработать 57 объектов социальной инфраструктуры: 10 школ, 26 детских садов, объекты культуры, здравоохранения и спортивные объекты. Строительство идет на территории всей республики.