2019-09-17T04:36:27+03:00
Происшествия

Не божий одуванчик: пожилая чиновница из Якутии украла из бюджета 648 тысяч рублей

Подсудимая заключала договоры на подрядные работы
Ольга Донская
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Суд смягчил приговор благодаря положительным характеристикам и пожилому возрасту подсудимой.Суд смягчил приговор благодаря положительным характеристикам и пожилому возрасту подсудимой.
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Прокуратура Усть-Алданского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной чиновницы. Женщина признана виновной в хищении чужого имущества и 22 служебных подлогах.

Подсудимая занимала хорошую должность – главы администрации наслега и, пользуясь своим служебным положением активно, предлагала индивидуальным предпринимателям заключать подрядные договора. То есть, подписи и печати на документах стояли, а работ не было выполнено никаких. Полученные бюджетные деньги в обналиченном виде женщина забирала себе.

В результате ее противоправных действий бюджету наслега причинен ущерб в 648 тысяч рублей.

Несмотря на свои преступления, подсудимую положительно характеризовали с места работы, а пожилой возраст смягчил судью, и чиновница в тюрьму не отправится. Ее приговором стали 4 года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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