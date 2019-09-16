2019-09-16T07:01:28+03:00
Общество

В двух районах Якутии найдены 15 фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Ракета была запущена 5 июля
Ольга Донская
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Всего было найдено 15 фрагментов ракеты.Всего было найдено 15 фрагментов ракеты.
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С 10 сентября в Вилюйском и Алданском районах Якутии вывозят фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», запуск которой произошёл 5 июля.

В составе воздушно-поисковых групп принимают участие представители Минэкологии Якутии, ФГУП «ЦЭНКИ» и Службы спасения Якутии.

В Алданском районе было обнаружено восемь фрагментов, из них вывезено четыре. В Вилюйском районе в месте падения обнаружено и вывезено семь фрагментов.

Из-под фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя и в мониторинговых точках отобраны пробы почвы, а также сделаны пробы радиационного фона. По словам госинспекторов, значение уровня гамма-излучения в Вилюйском и Алданском районах находится на уровне многолетних республиканских средних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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