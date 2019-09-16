В Якутии ищут пропавший вертолет

15 сентября в главном управлении МЧС Якутии стало известно, что пилот вертолета "Eurocopter», выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов не выходит на связь.

Воздушное судно вылетело для перевозки заготовленной рыбы по маршруту: поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан и обратно. При полете в сторону устья ручья Уточан пилот перестал выходить на связь, аварийный маяк при этом не сработал. В тот же день для проведения поисков в радиусе 220 км вылетели вертолеты «Eurocopter» и «Robinson», принадлежащие частным компаниям.

На сегодня, 16 сентября, запланированы поисково-спасательные работы 4 воздушных бортов с радиусом поисковых работ до 50 км от последней точки отслеживания. Поиски осложняются погодными метеоусловиями и отсутствием информации о плане полета пропавшего воздушного судна.