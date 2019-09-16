Застройщик скандально известного дома в Якутске может специально затягивать приемку объекта

«Проблемный» дом на улице Короленко 25 известен тем, что застройщик ООО «Товары Сахаместпром» самовольно возвел дополнительный, 17-й этаж, несмотря на то, что по проекту 16 этажей и, кроме того, нарушил границы застройки объекта.

Сейчас жильцы дома не могут получить отопление еще и потому, что в данный момент имеют многомиллионный долг перед теплоснабжающей организацией.

На сегодняшний день мэрия Якутска полагает, что застройщик может умышленно тянуть время чтобы вынудить администрацию на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство, используя недовольство жильцов дома.

Сам застройщик сообщает жильцам что они якобы «подали в администрацию все необходимые документы» и именно мэрия задерживает выдачу разрешения на строительство.

На самом деле, игнорируя обязательства, утвержденные мировым соглашением, за несколько дней до начала отопительного сезона представители ООО «Товары Сахаместпром» снова подали документы с грубейшими нарушениями, часть из которых можно расценивать как специально подложные:

- отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки;

- на 4 земельных участка установлены ограничения прав и обременение объекта недвижимости;

- этажность объекта не приведена в соответствие;

- инженерные изыскания проведены за пределами границ отведенных земельных участков под строительство;

- разделы проектной документации не утверждены главными инженерами проекта;

- не обеспечен доступ инвалидов и маломобильных групп населения;

- парковочные места объекта запроектированы за пределами отведенных земельных участков;

- отсутствие обязательного раздела проектной документации «Конструктивные решения»;

- вместо оригинала положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий приложена копия;

- во всех разделах проектной документации указаны разные технико-экономические показатели объекта (общая площадь объекта, площадь застройки, объем здания и т.д.);

- в проектной документации указаны другие наименования объектов с иными адресами, таких как Вилюйский тракт и 203 микрорайон.

Главный вопрос, касающийся дома: когда дадут тепло? Как известно, согласно действующему законодательству, дома подключаются к теплоснабжению при наличии полного пакета необходимой документации. Жильцы дома на Короленко, 25 снова становятся заложниками то ли халатности, то ли умышленного затягивания решения вопроса. Но, необходимо еще раз отметить, что долг жильцов дома за отопление составляет на сегодня около 18 млн. рублей.