В Якутске обсудили ситуацию с обрушившимся полом в жилом доме

12 сентября прошло срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Якутска. Собранием руководил временно исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов.

Комиссия собралась по поводу обрушения пола в жилом доме на проспекте Ленина 34, у которого еще в 2000-ых годах обрушилась несущая стена. На сегодняшний день из дома эвакуированы жильцы, в первом подъезде проживают всего 9 человек, остальные помещения переведены под нежилые площади.

Пол провалился в тамбуре на первом этаже, площадь обрушения 6 кв.м. Представители ответственной УК «ЖКХ Губинский» сообщили, что в 2016 году были сделаны работы по укреплению стен и части фундамента.

В таком состоянии находится пол первого подъезда в доме на проспекте Ленина 34.

Управление государственного и жилищного надзора Якутии рекомендует установить на стены дома «маячки» по которым будет производиться наблюдение за состоянием дома. Также квартиры буду проверены на предмет несанкционированных перепланировок.

Представитель Фонда капремонта республики заявил, что в 2021-22 годах запланирован комплексный ремонт фундамента, стен, кровли и инженерных сетей.

По решению комиссии будет проведено обследование общего состояние дома на проспекте Ленина 34. В ближайшее время управляющая компания установит временные мостки и ограждения.

Максим Трофимов подчеркнул, что в случае необходимости неотложного ремонта, работы должны осуществляться за счет средств Фонда капремонта Якутии.