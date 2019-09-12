У самолета авиакомпании «Якутия» в воздухе треснула боковая форточка кабины пилотов

У самолета авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс из Анадыря в Хабаровск, в воздухе треснула боковая форточка кабины пилотов. Boeing 737 готовится к аварийной посадке.

Лайнер вылетел из Анадыря три часа назад. После возникновения трещины на боковой форточке кабины пилот принял решение снизить высоту и следовать в аэропорт назначения. В настоящее время воздушное судно авиакомпании «Якутия» готовится к аварийной посадке в аэропорту Хабаровска.

По расписанию рейс из Анадыря должен быть прибыть в 19:35. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, посадка самолета планируется в 20:00 по местному времени.

В пресс-службе авиакомпании «Якутия» не смогли оперативно предоставить комментарий.

Две недели назад у самолета «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Якутия» при посадке лопнуло лобовое стекло. Инцидент произошел 28 августа на рейсе 9733 Якутск - Певек во время приземления в аэропорту самого северного города России. На борту лайнера находились 109 человек, никто из них не пострадал.

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