2019-09-10T09:12:49+03:00
Спорт

Дальнобойщик из Якутии стал первым участником из России на международной выставке «Power Truck Show»

Сергей Петухов завоевал сразу два кубка
Ольга Донская
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Сергей преодолел 11 тысяч километров на своем грузовике.Сергей преодолел 11 тысяч километров на своем грузовике.
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Сергей Петухов – дальнобойщик из Якутии, стал первым и единственным участником из России на международной выставке транспорта и автомобилей "Power Truck Show", проходившей в Финляндии.

По словам Сергея, он уже на протяжении пяти лет наблюдает за шоу в YouТube и у него даже в мыслях не было стать участником этого действа. Но один счастливый случай изменил это.

- Я давно интересуюсь скандинавскими машинами. Через интернет я когда-то нашел единомышленников, живущих в Финляндии. Мы подружились, и они всегда приглашали меня к себе. Весной я с семьей гостил там во время отпуска. А потом так получилось, что один из друзей рассказал про меня организаторам шоу. Узнав обо мне, они захотели, чтобы я приехал, – рассказывает дальнобойщик.

Финская сторона, узнав откуда прибыл Сергей отметила его целеустремленность, а местные СМИ даже написали о парне, преодолевшим 11 000 км ради участия в шоу. Эти 11 тысяч км стали рекордным расстоянием среди прибывших 500 участников. Вся дорога заняла две недели, ведь передвигался мужчина на своем грузовике.

Сергей Петухов удостоился сразу двух кубков: один в знак уважения, другой за преодоленные километры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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