2019-09-10T05:23:42+03:00
Политика

Глава Якутии Айсен Николаев стал вторым в рейтинге губернаторов Дальнего Востока

Рейтинг составила компания «Медиалогия»
Ольга Донская
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СМИ цитировали сообщения Ил Дархана о ЧС из-за лесных пожаров в Якутии.СМИ цитировали сообщения Ил Дархана о ЧС из-за лесных пожаров в Якутии.Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев занял вторую строчку в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия».

Индекс Ил Дархана составил 30 187,0, благодаря чему он попал в лидирующие позиции. Одними из причин популярности главы Якутии стали цитирования СМИ объявления о введении чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами, поручения о принятии мер по тушению огня в лесах, недопущения угрозы населенным пунктам.

Кроме того, внимание прессы привлекли слова Айсена Николаева на I Нефтегазовом форуме в Мирном о том, что Газпром начал наполнять природным газом трубопровод «Сила Сибири».

Компания «Медиалогия» занимается мониторингом и анализом СМИ, более 52 тысяч издателей поставляют компании свой контент ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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