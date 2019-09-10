Глава Якутии Айсен Николаев стал вторым в рейтинге губернаторов Дальнего Востока

Глава Якутии Айсен Николаев занял вторую строчку в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия».

Индекс Ил Дархана составил 30 187,0, благодаря чему он попал в лидирующие позиции. Одними из причин популярности главы Якутии стали цитирования СМИ объявления о введении чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами, поручения о принятии мер по тушению огня в лесах, недопущения угрозы населенным пунктам.

Кроме того, внимание прессы привлекли слова Айсена Николаева на I Нефтегазовом форуме в Мирном о том, что Газпром начал наполнять природным газом трубопровод «Сила Сибири».

Компания «Медиалогия» занимается мониторингом и анализом СМИ, более 52 тысяч издателей поставляют компании свой контент ежедневно.