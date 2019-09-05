Правительство Якутии выкупило контрольный пакет акций регионального мусорного оператора

Правительство республики выкупило у инвестора контрольный пакет акций компании «Якутскэкосети» - регионального оператора по обращению с ТКО. Ситуация с вывозом мусора в Якутске будет урегулирована.

Дочерняя компания ГУП «ЖКХ РС(Я)» - ООО «СахаСпецТранс» - выкупила долю эстонской стороны в «Якутскэкосети» в размере 51% за 17,3 млн рублей. В настоящее время идет работа по выводу предприятия из финансового кризиса.

Проведена оптимизация организационной структуры и численности работников, анализ финансово-хозяйственной деятельности, назначен новый руководитель, определена структура управления компанией. Для своевременного вывоза мусора «СахаСпецТранс» закупило 8 мусоровозов, техника должна прибыть в Якутск до конца сентября. Ведется работа по закупке в лизинг еще 26 единиц техники.

В свою очередь, мэрия Якутска должна привести в порядок места расположения и размеры контейнерных площадок, начиная с самых проблемных участков. Кроме того, в городе сохраняются проблемы с частным сектором, где контейнерные площадки отсутствуют.

Из-за многочисленных жалоб горожан окружная администрация Якутск лишила "Якутскэкосети" статуса регионального мусорного оператора. Предприятие задолжало «Жилкомсервису» более ста миллионов рублей. С января месяца работа по уборке мусора в столице республики велась за счет муниципального предприятия. В суд направлены четыре исковых заявления по взысканию задолженности с «Якутскэкосети».

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