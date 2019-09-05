2019-09-05T04:32:22+03:00
Общество

Якутян приглашают посадить деревья на территории будущего Парка Победы

Концепцию парка представили жителям Якутска
Нинель ГУСЕВА
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В качестве главной идеи предложена тема солдатских писем-треугольников.В качестве главной идеи предложена тема солдатских писем-треугольников.
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Якутян приглашают посадить деревья по периметру будущего Парка Победы на автостраде 50 лет Октября. Акция пройдет с 7 по 12 сентября у въездной стелы «Три сэргэ».

Парк будет заложен в год 75-летия Победы. В качестве главной идеи предложена тема солдатских писем-треугольников. По замыслу авторов, парк Победы должен отойти от традиционных монументальных решений и приблизить память о Великой Отечественной войне к ныне живущим.

В каждой из тематических зон посетителей встретят бронзовые фигуры солдат в человеческий рост.

В каждой из тематических зон посетителей встретят бронзовые фигуры солдат в человеческий рост.

Парк будет поделен на тематические зоны, в каждой из них посетители встретят бронзовые фигуры солдат, выполненные в человеческий рост. Пешеходные пути будут выложены треугольной плиткой, часть которой будет заменена осветительными приборами. Под теневыми навесами (перголами) каждый сможет прочитать отрывки солдатских писем, стихи о войне и факты о Великой Отечественной.

В структуре парка будет сохранена популярная среди горожан площадка для дрессировки собак. Также, по словам главы города Сарданы Авксентьевой, муниципалитет запланировал постройку большой площадки для собаководов в другом месте. В эксплуатации нового парка примет участие администрация городского парка культуры и отдыха.

В структуре парка будет сохранена популярная среди горожан площадка для дрессировки собак.

В структуре парка будет сохранена популярная среди горожан площадка для дрессировки собак.

С 7 по 12 сентября у въездной стелы «Три сэргэ» на автостраде 50 лет Октября пройдет посадка деревьев по периметру будущего парка. Посадить дерево в честь героев войны, наших отцов, дедов и прадедов могут все желающие. Зарегистрироваться на общегородскую акцию можно по телефону: +7-996-914-29-93 или на сайте Парка Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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