День города в Якутске: программа мероприятий

В эти выходные, 7 и 8 сентября, Якутск отметит 387-летие со дня основания. В праздничной программе «Город начинается с тебя!» - концерты, конкурсы, театрализованные представления и традиционный салют.

7 сентября (суббота)

10.00 — Фестиваль ухи. Место проведения: туристско-этнографический комплекс «Усадьба Атласовых», Вилюйский тракт, 6 км.

12.00 — Посадка деревьев на территории будущего Парка Победы (по отдельному плану). Место проведения: местность Три Сэргэ.

14.00 — Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Республике Саха (Якутия). Место проведения: площадь Орджоникидзе.

8 сентября (воскресенье)

10.00 — Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города. Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова. Место проведения: Градоякутский Преображенский Кафедральный собор, ул. Чернышевского.

10.00 — Чемпионат города Якутска по футболу среди клубных команд. Место проведения: стадион «Туймаада».

10.00 — Открытый чемпионат города Якутска по спортинг-компакту на Кубок главы города Якутска. Место проведения: Спортивно-стендовый комплекс «Бэргэн», Маганский тракт, 6 км.

10.00 — Ярмарка-продажа продукции местных товаропроизводителей. Место проведения: территория Старого города.

10.00 — Акция от МВД России по Республике Саха (Якутия) «Госуслуги — жителям Якутии!». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

10.00 — Возложение цветов к памятнику основателю Петру Бекетову «…сентября в 25 день построил я острог на Лене реке…» Место проведения: памятник П. Бекетову, Московская набережная.

11.00 — Акция «Connecting Zone» от мастерской «Арт-холл» при НХМ РС(Я) художника-графика Натальи Христофоровой. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

11.00 — Концертная программа «Мин дьолум биhигэ Дьокуускай!» творческой студии «Арыллыы». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

11.00 — Социальный проект по питанию школьников «Личные кабинеты 14» и «Ярмарка кружков». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

11.00 — Открытый турнир города Якутска по спортивному пейнтболу. Место проведения: пейнтбольный клуб «Комбат», мкр. Птицефабрика, 2 км, сопка Чочур Муран, 1.

11.00 — Фестиваль авторских идей «Созвездие мастеров»: — выставка мастеров прикладного творчества (хендмейд) «Деларук»; — новая жизнь старым вещам «Экогород»; — выставка молодых модельеров общественной организации «Саха та аhа»; — мастер-классы по карвингу, скрапбукингу, сухому валянию, мыловарению, текстилю, декупажу «Формула рукоделия»; — интерактивная выставка коллекционеров «Старинный Якутск». Место проведения: Старый город.

11.00 — Ярмарка «Народные творцы» Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Место проведения: Старый город.

11.00 — Выставка-продажа от коллекционеров Якутии «Якутск старинный». Место проведения: Старый город.

11.00 — Интерактивные площадки «Живой проспект». Место проведения: остановки «к/т Центральный», «Русский театр», «пл. Ленина», «пл. Дружбы», перекресток улиц пр. Ленина и Аммосова.

11.00 — Возложение цветов к памятнику первопроходцу С. Дежневу «…Рубили грады и остроги…». Место проведения: памятник С. Дежневу, перекресток ул. Пояркова — Кирова.

11.00 — Водружение флага города Якутска на Надвратную башню Якутского острога. Место проведения: Надвратная башня Якутского острога, ул. Кирова, 10б.

11.00 — Квест-игра для детей и подростков «Я — предприниматель» от «Фабрики предпринимательства». Место проведения: парк культуры и отдыха.

12.00 — Программа МКУ «Центральные библиотечные сети» «Читай город»: — пешие экскурсии в районе пл. Орджоникидзе и по центру города; — квесты I, II, III уровней сложности (пл. Орджоникидзе, пр. Ленина, пл. Ленина и далее); — книжная выставка; — мастер-класс по созданию открыток, посвященных г. Якутску; — «Город будущего»: VR-шлемы, квадрокоптеры, робототехника; — литературная площадка; — якутские настольные игры; — виртуальная выставка «Храмы города Якутска». Место проведения: пл. Орджоникидзе.

12.00 — Праздничный концерт «Дьоллоох Дьокуускай — о о сааhым куората» вокального объединения «Кыырай». Место проведения: пл. Орджоникидзе.

12.00 — Выставка фоторабот #ярисуюпарк (баннер-раскраска) «АРТ- Якутск», подведение итогов инстаконкурса «Фотопарк2019». Конкурс одежды «Осеннее дефиле» (дресс-код: шляпы, платья, сарафаны, куртки, туфли). Место проведения: парк культуры и отдыха, фудкорт-2.

12.00 — Праздничный концерт «Молодежь любит город», посвященный Дню города Якутска (по отдельному плану). Место проведения: сквер «Ворота Якутска», Гагаринский округ.

12.00 —Выставка мототехники «Мотокалендарь». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 — Торжественное открытие Дня города Якутска «Я! Мой дом! Мой Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 — Выставка фотографий города Якутска «Фотопленка времен». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 — Игровая программа «Веселые старты» для детей и взрослых от компании «Играякт». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 — Промоакция компании «КУН». Место проведения: площадь Ленина.

12.00 — Промоакция компании «Мас игра»: настольные игры с национальным колоритом. Место проведения: площадь Ленина.

12.00 — Фотоателье на фоне исторических мест, уличные художники-портретисты «Знакомый сердцу уголок». Место проведения: Старый город.

13.00 — Праздничная программа «Тупса тур, Дьокуускай» студии «Сырдык с рээн» Екатерины и Алексея Егоровых. Место проведения: площадь Ленина.

13.00 — Концертная программа «С любовью к городу» студии «Добун» Антона Иванова. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

13.00 — Праздничная программа «Краски детства» для детей и родителей: — конкурс рисунков на асфальте; — подведение итогов инстаконкурса мини-роликов среди детей #likepark. Место проведения: парк культуры и отдыха, летняя сцена.

13.00 — «Дьокуускайга оhуокай» праздничный осуохай. Место проведения: парк культуры и отдыха, Оhуохай т h лгэтэ.

13.00 — «7 чудес Якутска» концерт народных, самодеятельных коллективов г. Якутска. Место проведения: Старый город.

14.00 — Блиц-турнир по шахматам ко Дню города. Место проведения: Республиканский шахматно-шашечный центр, ул. Ярославского, 19/2.

14.00 — «Туругура тур, Дьокуускай куоратым» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада». Место проведения: площадь Ленина.

14.00 — Праздничная программа «Поющий Якутск» музыкальной группы «ZwooQi». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

14.00 — Розыгрыш призов в конкурсе видеопоздравлений с Днем города в образе героев. Место проведения: кинотеатр «Центральный».

14.00 — Концертная программа «Музыка у фонтана» живой и классической музыки. Место проведения: парк культуры и отдыха, фонтан.

14.00 — Фестиваль уличной еды «Калейдоскоп вкуса»: конкурсы, игры. Место проведения: парк культуры и отдыха, фудкорт-1.

14.00 — Представление народных театров и студий «Якутск театральный». Место проведения: парк культуры и отдыха, летняя сцена.

15.00 — Театрализованная квест-игра по историческим местам города Якутска «История в окнах». Место проведения: Старый город.

15.00 — «Любимый город» детская программа доктора САРО. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

15.00 — Праздничная программа «Якутский бит» музыкальной группы «Перекати поле». Место проведения: площадь Ленина.

16.00 — Праздничная программа студии танца «ZAVOD» и артистов эстрады Kit_jah, Куннэй, Айгылаан, Даша Лаврова «Якутск — ZAVODной». Место проведения: площадь Ленина.

16.00 — Концертная программа «Пою тебе, город мой» взрослого сезона лагеря «Ыллыыр мыраан». Место проведения: парк культуры и отдыха, фудкорт-1.

16.00 — Розыгрыш призов от ювелирных салонов ООО «Алмаз». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

16.00 — «Эн сулускун 50+» концерт победителей телевизионного конкурса. Место проведения: Старый город.

17.00 — «Саха киинэтин сарсы ыта» сеанс-презентация. Место проведения: кинотеатр «Лена».

17.00 — Праздничная программа Государственного театра эстрады «С праздником, любимый Якутск!». Место проведения: площадь Ленина.

17.00 — Праздничная программа «Respect My Dance» Общественной организации по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS». Место проведения: площадь Орджоникидзе.

17.00 — «Истиий дуу…баяным ырыатын» концерт баянной песни. Место проведения: Старый город.

18.00 — Танцевально-развлекательная программа «Золотая осень». Место проведения: Старый город.

19.00 — Юбилейный концерт в честь 20-летия Sinet Group российской музыкальной группы «Иванушки International» и певицы Максим. Место проведения: площадь Победы.

22.00 — Праздничный фейерверк «Якутску 387 лет!». Место проведения: городская дамба.

Программа праздничных мероприятий в округах и пригородах города Якутска «Город начинается с тебя!»

Автодорожный округ

с 4 по 6 сентября

15.00 — Флешмоб по написанию сочинений «История моей семьи в истории города Якутска». Место проведения: образовательные учреждения Автодорожного округа.

С 1 по 7 сентября

10.00 — Выставка на тему «История города». Место проведения: библиотека «Мир приключений», ул. Дежнева, 53.

7 сентября (суббота)

12.00 — Праздничная программа, посвященная Дню города Якутска. Место проведения: кинотеатр «Лена».

Губинский округ

6 сентября (пятница)

16.00 — День города в Губинском округе: — детские велогонки «Первый старт!»; — праздничный концерт; — выставка детских рисунков; — выставка прикладного искусства «Город мастеров». Место проведения: площадь Победы.

Октябрьский округ

6 сентября (пятница)

15.00 — Праздничное мероприятие «Праздник нашего двора» с торжественным открытием новой детской площадки. Место проведения: ул. Ойунского, 31/2.

Промышленный округ

7 сентября (суббота)

12.00 — «Веселые старты» среди многодетных семей Промышленного округа. Место проведения: ДЮСШ №2.

С 1 по 7 сентября

10.00 — Выставка книг «Люблю тебя, любимый город!». Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23.

Сайсарский округ

7 сентября (суббота)

10.00 — Книжно-иллюстративная выставка «Любимый сердцем город». Место проведения: библиотека «Школьный мир», ул. Маяковского, 81.

15.00 — Праздничный концерт «В любое время года ты прекрасен, город наш Якутск» с торжественным награждением активистов округа, победителей номинаций по итогам конкурсов «Цветущий балкон» и «Мой двор». Место проведения: площадь Матери.

Строительный округ

7 сентября (суббота)

16.00 — Праздничное мероприятие, посвященное Дню города Якутска, «С днем рождения, Якутск»: — концертная программа; — награждение активистов Строительного округа за участие и организацию мероприятий в рамках Года добрососедства, летнего периода. Место проведения: сквер им. Карла Маркса, ул. Дзержинского.

Центральный округ

6 сентября (пятница)

14.00 — Торжественное мероприятие, посвященное Дню города с концертной программой и награждениями. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

Микрорайон Кангалассы

6 сентября (пятница) 15.00 — «Любимый город» — тематический час ко Дню города Якутска. Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка, ул. Семенова, 14.

6 сентября (пятница)

10.00 — Фоторастяжка «Якутск в стихах!» Место проведения: библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.

12.00 — Викторина «Город севера — город Якутск!». Место проведения: библиотека «Библиомир», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.

07 сентября (суббота)

12.00 — Ярмарка «Дары осени». Место проведения: ДК «Горняк».

Село Маган

7 сентября (суббота)

12.00 — День села «Люблю тебя, мое село родное» с конкурсами «Дары осени», «Цветущий Маган». Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.

12.00 — Благотворительная ярмарка «Золотая осень». Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.

Микрорайон Марха

6 сентября (пятница)

16.00 — Торжественное подведение итогов инстаграм-конкурса «Якутск: вчера, сегодня, завтра». Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.

16.15 — «Мой город — моя гордость» открытый творческий конкурс чтецов для детей старшего дошкольного и школьного возраста. Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8.

17.00 — Праздничный концерт, посвященный Дню города Якутска «Якутск — город мечты». Место проведения: ДК «Чэчир», п. Кирзавод, ул. Заводская, 8

7 сентября (суббота)

12.00 — Осенняя ярмарка-продажа «Дары осени» для жителей мкр. Марха; — Конкурс-смотр среди общественных организаций мкр. Марха. Место проведения: КОЦ «Пульс»

Село Табага

7 сентября (суббота)

14.00 — Праздничное мероприятие, посвященное Дню города: — торжественная часть, подведение итогов конкурсов, награждение; — концертная программа; — осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай-2019»; — выездная торговля. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.

15.00 — «Сад-огород» концертная программа, ярмарка овощей, цветов, закрутки, конкурсы: «Лучший двор», «Озеленение», «Большой урожай», «Народный умелец», «Цветущая клумба», «Огородное чудо», «Народный умелец». Место проведения: СДК «Искра», с. Табага, ул. Лесная, 12

21.00 — Фейерверк. Место проведения: с. Табага, центральная площадь.

22.00 — Фейерверк. Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ».

Тулагино-Кильдямский наслег

7 сентября (суббота)

12.00 — Выставка-продажа овощных и цветочных культур, фермерских продуктов «Дары золотой осени». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

12.00 — Выставка поделок из природных материалов воспитанников детских садов Тулагино-Кильдямского наслега. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

12.00 — Выставка коллекционеров наслега. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

12.00 — Мастер-класс кулинаров, дегустация осенних блюд Food-show. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

13.00 — Торжественное открытие «Дня города»: вручение медалей «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега», поздравление юбиляров, лауреатов, подведение итогов смотра-конкурса по благоустройству и озеленению «В моем селе — моя судьба» по номинациям. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

14.00 — Праздничная программа детских коллективов Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева «Здравствуй, осень золотая». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

15.00 — Игровая программа для детей «Играя, учимся», шоу аниматоров, веселые старты. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

16.00 — Праздничный концерт, посвященный Дню города «Тулагы — дьол, ырыа уйата». Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

17.00 — Вечер отдыха «Баян барахсан», танцы и песни. Место проведения: с. Тулагино, сквер «Слава ветеранам».

Село Пригородное

7 сентября (суббота)

12.00 — Выставка-продажа овощей и цветов «Дары осени». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда».

12.00 — Праздничное мероприятие, приуроченное к 387-летию со Дня основания города Якутска. Поздравительная концертная программа «Мы славим родное село». Место проведения: с. Пригородное, ул. Совхозная, д.27, ДК «Надежда».

Хатасский наслег

6 сентября (суббота)

14.00 — Квиз-игра и видеоэкскурс «Знатоки родного края». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.

6 и 7 сентября

09.00 — Книжная выставка «Город мой, что сердцу дорог». Место проведения: с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20, модельная сельская библиотека.

7 сентября (суббота)

10.00 — Осенняя ярмарка, посвященная Дню города Якутска. Место проведения: с. Хатассы, ул. Совхозная, 31, Хатасская СОШ.