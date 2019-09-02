Самый дорогой хэштег в истории: АЛРОСА поздравила ТАСС со 115-летием
Ориентировочная стоимость панно из алмазов весом 4 тысячи карат – 350 тысяч долларов США
Общий вес алмазов в составе панно - около 4 тысяч карат.Фото: Социальные сети
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Старейшее российское информагентство ТАСС в честь своего 115-летия получило в подарок самый дорогой хэштег в истории. Алмазное панно с логотипом известного на весь мир бренда, который ""уполномочен заявить", изготовила алмазная компания АЛРОСА.
Самый дорогой хэштег в истории выложен из натуральных алмазов общим весом около 4 тысяч карат. Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, их ориентировочная стоимость – 350 тысяч долларов США.
Панно находится в Центре сортировки алмазов в якутском городе Мирный.
ИСТОЧНИК KP.RU