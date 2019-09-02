Самый дорогой хэштег в истории: АЛРОСА поздравила ТАСС со 115-летием

Старейшее российское информагентство ТАСС в честь своего 115-летия получило в подарок самый дорогой хэштег в истории. Алмазное панно с логотипом известного на весь мир бренда, который ""уполномочен заявить", изготовила алмазная компания АЛРОСА.

Самый дорогой хэштег в истории выложен из натуральных алмазов общим весом около 4 тысяч карат. Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, их ориентировочная стоимость – 350 тысяч долларов США.

Панно находится в Центре сортировки алмазов в якутском городе Мирный.