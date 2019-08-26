«Мисс Виртуальная Якутия-2019»: началось отборочное голосование

В приложении inDriver началось отборочное голосование конкурса красоты «Мисс Виртуальная Якутия-2019». Он станет одним из отборочных этапов для «Miss Virtual World», который охватит 19 стран в Европе, Африке, Южной и Центральной Америке.

В этом году в интернет-конкурсе красоты участвуют 184 девушки со всей республики. Голосование проходит в мобильном приложении inDriver и завершится 8 сентября.

По итогам отборочного тура будут определены имена десяти финалисток, которые будут бороться за титул «Мисс Виртуальная Якутия-2019».Фото: Социальные сети

Пользователи могут выразить симпатии участникам с помощью кнопки «Проголосовать». Победительница открытого этапа в Якутии получит путевку в финал конкурса «Miss Virtual World», который пройдет в мексиканском Канкуне в ноябре этого года, и поборется за главный приз — спорткар Porsche 718 Сayman.

Отличительная особенность конкурса – демократичность и прозрачность.Фото: Социальные сети

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было опубликовать всего одно фото на своей странице в Instagram. Отличительная особенность конкурса – демократичность и прозрачность. Рост, вес, семейное положение участниц значения не имеют. Единственное ограничение – возраст: девушки должны быть старше 18 лет.

Победительница поборется за главный приз — спорткар Porsche 718 Сayman.Фото: Социальные сети

По итогам отборочного тура будут определены имена десяти финалисток, которые будут бороться за титул «Мисс Виртуальная Якутия-2019». Финальное голосование, которое определит победительницу конкурса, пройдет с 9 по 15 сентября.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было опубликовать всего одно фото на своей странице в Instagram.Фото: Социальные сети

Первый интернет-конкурс красоты «Мисс Виртуальный Якутск» был проведен на базе портала Ykt.Ru в 1999 году. В 2016 году он перешагнул пределы республики, и за следующие 2 года прошел в Казахстане, России и Латинской Америке.