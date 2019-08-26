Стрелок из Якутии завоевал "серебро" на первенстве мира по компакт-спортингу

Спортсмен из Якутии Айаал Макаров завоевал "серебро" на первенстве мира по компакт-спортингу в венгерском Гальгамачи, где принимали участие 746 сильнейших стрелков из 35 стран мира.

Якутский стрелок с первых дней чемпионата начал показывать высокую кучность стрельбы и по итогам программы трех дней шел в группе лидеров. У Айаала Макарова, испанца Хуана Карлоса Наварро, литовца Виргилиуса Грибе и француза Шарле Бардо было одинаковое количество очков – по выбитым мишеням. Судьбу золотой, серебряной и бронзовой наград в итоге решил последний день чемпионата мира.

На заключительном этапе с результатом 196 мишеней из 200 возможных он сравнялся по очкам с Шарле Бардо. В итоге звание чемпиона мира стрелки из России и Франции оспаривали в перестрелке. В суперфинале, на одну мишень точнее оказался француз.

Таким образом, Айаал Макаров спустя шесть лет вновь поднялся на пьедестал чемпионата мира. И если в 2013 году он занял первое место, то в этот раз надел серебряную медаль. Добавим, что у якутского стрелка в послужном активе имеется и звание чемпиона Европы 2015 года. В этом году лучший стрелок Якутии становился также чемпионом России и победителем этапа Кубка России.

На чемпионате мира также дебютировал чемпион России среди юниоров 2019 года Рамир Николаев. Спортсмен из Вилюйского района занял 29-е место, выбив 176 мишеней.