2019-08-26T11:22:08+03:00
Спорт

Стрелок из Якутии завоевал "серебро" на первенстве мира по компакт-спортингу

Соперник из Франции опередил Айаала Макарова на 1 мишень
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Айаал Макаров второй раз поднялся на пьедестал чемпионата мира.Айаал Макаров второй раз поднялся на пьедестал чемпионата мира.
Изменить размер текста:

Спортсмен из Якутии Айаал Макаров завоевал "серебро" на первенстве мира по компакт-спортингу в венгерском Гальгамачи, где принимали участие 746 сильнейших стрелков из 35 стран мира.

Якутский стрелок с первых дней чемпионата начал показывать высокую кучность стрельбы и по итогам программы трех дней шел в группе лидеров. У Айаала Макарова, испанца Хуана Карлоса Наварро, литовца Виргилиуса Грибе и француза Шарле Бардо было одинаковое количество очков – по выбитым мишеням. Судьбу золотой, серебряной и бронзовой наград в итоге решил последний день чемпионата мира.

На заключительном этапе с результатом 196 мишеней из 200 возможных он сравнялся по очкам с Шарле Бардо. В итоге звание чемпиона мира стрелки из России и Франции оспаривали в перестрелке. В суперфинале, на одну мишень точнее оказался француз.

Таким образом, Айаал Макаров спустя шесть лет вновь поднялся на пьедестал чемпионата мира. И если в 2013 году он занял первое место, то в этот раз надел серебряную медаль. Добавим, что у якутского стрелка в послужном активе имеется и звание чемпиона Европы 2015 года. В этом году лучший стрелок Якутии становился также чемпионом России и победителем этапа Кубка России.

На чемпионате мира также дебютировал чемпион России среди юниоров 2019 года Рамир Николаев. Спортсмен из Вилюйского района занял 29-е место, выбив 176 мишеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
«LETO.YAKUTIA»: в Якутске появился мурал возле музыкального училища
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 27 августа
В Якутии многодетная семья с 10 детьми получила сертификат на покупку автомобиля
Отвлекся на смартфон: в Якутске водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего
В Якутске перекроют подачу холодной воды
Жителя Якутска будут судить за распространение порнографии в Интернете
Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске
В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода
В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов
В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией
В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест
Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой
В Якутии тушат 4 лесных пожара
В Якутии тушат 6 лесных пожаров
В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции