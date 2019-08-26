«Ожившие легенды эпоса Олонхо»: в Якутске пройдет первая выставка в формате 3D Mapping

В Якутске пройдет первая выставка в формате 3D Mapping «Ожившие легенды эпоса Олонхо». За основу взяты картины выдающегося якутского художника Тимофея Степанова, в частности его трилогия о Среднем, Верхнем и Нижнем мирах.

Выставка пройдет с 30 августа по 22 сентября на базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». В сопровождении современной электронной музыки с элементами фольклора, написанной специально для выставки, посетители смогут увидеть 15 полотен и 16 экранов и погрузиться в мир оживших легенд Олонхо.

Художник в раннем детстве познакомился с олонхо и на протяжении всей жизни пронёс с собой любовь к национальному эпосу. В советское время Тимофей Степанов был одним из немногих знатоков национальной культуры и посвятил большинство из своих 320 полотен сюжетам якутской мифологии.

- Художник-реставратор по специальности, отец написал на протяжении жизни более трехсот полотен, над которыми трудился в выходные дни. Он не делал никаких этюдов – сюжеты картин были у него в голове, какие-то мотивы приходили ему во сне, – рассказала дочь художника Айталина Степанова.

Помимо серии работ на тему олонхо и шаманизма, Тимофей Степанов написал 39 полотен, посвященных библейским мотивам.

26 августа на пресс-конференции в медиа-центре «Сахамедиа» прошла презентация уникального каталога работ Тимофея Степанова на 400 страницах, в который вошли все картины художника, за исключением пяти. Каталог тиражом 820 экземпляров был изготовлен в типографии «ГЕАЛ» в Новосибирске.