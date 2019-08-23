Якутск готов к отопительному сезону на 85%

Жилой фонд столицы республики практически готов к отопительному сезону.

В Сайсарском и Строительном округах ведется техдиагностика внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, отключенных от газа по причине истекших сроков эксплуатации оборудования. Отказ жильцов одной-двух квартир от заключения договоров не повлияет на подключение остальных квартир к газоснабжению.

В «Якутскэнерго» обследовали 76% от общего числа жилых домов. 410 домов получили акты осмотра, в том числе с замечаниями по задолженности за электроэнергию. Отставание есть в Промышленном и Автодорожном округах.

Представитель Якутской ТЭЦ не первый раз обратился к членам штаба с просьбой выявлять и сообщать о случаях поджогов неизвестными лицами сетей теплоснабжения под многоквартирными домами. Это происходит, в основном, в Новопортовском квартале Гагаринского округа и 59 квартале Октябрьского округа.

На 22 августа о получении актов и паспортов готовности жилого фонда к отопительному сезону на 100% отчитались Октябрьский округ и все пригороды, кроме Мархи. Остальные территории: Автодорожный округ – 94% актов готовности, 96% паспортов готовности, Гагаринский округ – 78% и 84%, Губинский округ – 87% и 92%, Промышленный округ – 59% и 72%, Сайсарский округ – 79% и 97%, Строительный округ – 57% и 75%, Центральный округ – 92% и 95%, Марха – 61% и 41%. Таким образом, город на 85% готов к зиме.

По информации управления образования, оформлены паспорта готовности дошкольных учреждений и 12 школ, до конца недели паспорта готовности получат остальные школы. Объекты управления культуры полностью готовы к началу отопительного сезона. По объектам здравоохранения готовность составляет 97%, завершаются работы по котельной «Абырал».

До 1 сентября все объекты города должны получить акты и паспорта готовности, после чего начнется запуск отопления. Также первый замглавы Якутска поставил задачу утепления элеваторных узлов теплоснабжения домов, окон, дверей подъездов в неблагоустроенном жилом фонде.