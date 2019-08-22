ЧС домового значения: что будет с многострадальной 9-этажкой в 202 микрорайоне?

Дом №19 в микрорайоне 202 стал печально известен после того, как был обнаружен серьезный крен внешней стены в сторону улицы Хабарова – максимальное отклонение составило 42 см. В народе здание прозвали «Пизанской башней».

По дому была объявлена чрезвычайная ситуация. Несмотря на то, что по графику капремонт здесь был намечен на 2041 год, его сдвинули на январь 2019-го. Работы по укреплению фундамента многострадальной девятиэтажки проводил республиканский Фонд капитального ремонта – сваи усилили металлоконструкциями.

«Мячик на пол поставишь – катится»

В качестве возможной причины ЧС городские власти и эксперты называют то, что дом построен на месте старого русла реки. Усугубили ситуацию частые течи канализации и тепловых сетей – плюсовая температура грунтов дала подвижку сваям.

Крепость плит фундамента у специалистов нареканий не вызвала.Фото: Из личного архива героя публикации

По словам жителей 140-квартирного жилого дома №19 в 202 микрорайоне, сданного в эксплуатацию в 1997 году, больше всего трещин в первом подъезде. Все коммуникации в квартирах исправны, перебоев с отоплением, канализацией, работой лифтов, газо- и водоснабжением нет.

- Панику развели жители первого и второго подъездов, недовольные малой жилплощадью, - считает жительница четвертого подъезда дома №19, которая пожелала остаться неизвестной. - Они хотят получить от государства новое жильё. В итоге сделали себе же хуже – теперь здесь квартиру не продашь: люди как узнают, что дом проблемный, сразу убегают. Нервы натянуты как струна – в феврале-марте проводили собрания, где управляющая компания успокаивала жильцов. Сейчас, на мой взгляд, люди более-менее отошли. Крен есть, ведутся работы, пытаются предотвратить дальнейший наклон в сторону улицы Хабарова. Хорошо, что все ремонтные работы ведутся за счёт государства, мы ничего не платим. Пизанская башня стоит, и наш дом 100 лет простоит! За каким ещё домом в Якутске так наблюдают?

С зимы состояние здания находится под постоянным контролем управляющей компании «Губинский». Ведется наблюдение за температурой грунтов, на месте расхождения швов в подъездах установлены маркеры.

На стенах в подъезде установлены пронумерованные маячки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

- Мы купили квартиру в этом доме в 2014 году по рыночной цене, - говорит один из жителей 19-го корпуса Анатолий. - Заметили на полу уклон в сторону Хабарова, но не придали этому значения. Как говорят старожилы, дом изначально был кривой. Наши соседи сделали недавно ремонт, выровняли пол. В зоне под окном им потребовалось на это 20-25 см бетона. Мы пока полы не заливали, но, думаю, ситуация будет такая же. На кухне стиралка без подложки не ставится, это видно невооружённым глазом. Мячик поставишь на пол – катится. Стены вроде нормально стоят. Вода бежит, отопление, газ есть. Из мэрии приезжали, повесили отвесы в квартирах, в подъезде на месте расхождения швов поставили маячки, которые должны сломаться, если трещина увеличится. Однако нет худа без добра – на фоне всей этой шумихи в начале июня очень быстро отремонтировали лифт. Нас тут держит ипотека, поэтому переехать пока не можем, да и дети ходят рядом в школу и садик.

Дом кренится неравномерно

В конце мая специалисты научно-внедренческого центра «Геотехнология» провели исследование по выяснению причин крена дома №19 в 202 микрорайоне. Были проанализированы высотное положение и состояние плит фундамента, марка и прочность бетона, а также характеристики грунта под плитой. Работы заняли несколько месяцев.

Исследование по выяснению причин крена дома заняло несколько месяцев.Фото: Из личного архива героя публикации

Как указано в отчете, высота намыва в основании здания – от 9 до 12 метров. Такая разница объясняется тем, что «дом расположен на склоне старичной протоки с различной глубиной залегания в водонасыщенных супесчаных грунтах, которые сильно деформируются под нагрузкой». Это и привело к неравномерной осадке здания с уклоном в сторону улицы Хабарова.

Также в числе причин нарушения устойчивости грунтов специалисты называют периодические коммунальные утечки и подтопление территории во время паводка. Во время весеннего половодья уровень грунтовых вод поднимается на 3-5 метров и проникает в толщу намыва, что препятствует охлаждению грунтов и их глубинному промерзанию.

Для оценки равномерности осадок фундамента в июне 2019 года был выполнен цикл работ по высокоточному нивелированию. Они показали, что за последние полгода край плит фундамента дома со стороны улицы Хабарова осел на 2,3-3,6 миллиметра, а противоположный поднялся на 0,4-2,9 миллиметра. Цифры вроде бы нестрашные, но при этом крен здания увеличился ориентировочно на 1,5 сантиметра. «При достижении критического крена возможно опрокидывание здания в сторону улицы Хабарова», - указано в отчете.

Для оценки равномерности осадок фундамента был выполнен цикл работ по высокоточному нивелированию.Фото: Из личного архива героя публикации

Дом кренится неравномерно – угол самого дальнего, четвертого подъезда стабилен, а наклон у противоположного, первого подъезда, сейчас видно даже невооруженным глазом. Как указано в отчете, на стыке первого и второго подъездов наклон плиты фундамента в сторону улицы Хабарова составляет 30 сантиметров, на стыке третьего и четвертого – 14 сантиметров. В продольном направлении разность отметок верха плит достигает 38 сантиметров. При этом к прочности самих плит нареканий нет, они в работоспособном состоянии.

Состояние несущих конструкций здания специалисты охарактеризовали как «сложное напряженно-деформированное». Это может привести к разрыву закладных – металлических элементов, соединяющих сборные и сборно-монолитные железобетонные конструкции между собой и с другими конструкциями здания. В некоторых местах на стыке секций дома такие разрывы уже есть.

Подложить «подушку» не получится

Специалисты компании «Геотехнология» предложили два варианта стабилизации основания здания и обеспечения устойчивости фундамента.

Первый – применение системы глубокого охлаждения грунтов сезонно-действующими охлаждающими установками, которые смонтируют в два ряда на глубине 17 метров. Это позволит проморозить грунты основания, исключить дальнейшее проседание со стороны ул.Хабарова и обеспечить устойчивость плиты по всей площади здания. Но есть проблема – чтобы добиться нужного эффекта, понадобится около 5 лет. Да и бурить наклонные скважины на большую глубину непросто – водонасыщенные супесчаные грунты неустойчивые.

Высота намыва в основании здания – от 9 до 12 метров.Фото: Из личного архива героя публикации

Второй вариант: установить вдоль стены здания, выходящей на улицу Хабарова, дополнительный ряд свай на глубину 17-20 метров – до места залегания полускальных пород. Затем объединить их под единую железобетонную раму – ростверк, а под рандбалки подвести консольные выпуски из металлопроката. Это позволит перераспределить нагрузку на фундамент.

- В любом случае, какой бы из этих вариантов не был выбран, на пространственное положение дома это не повлияет – он так и останется наклоненным. А это значит, что перенапряженное состояние конструкций сохранится. Кроме того, при производстве работ придется демонтировать пристрой, который занимает Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - отмечает директор компании «Геотехнология», кандидат геолого-минералогических наук Фёдор Елисеевич Попенко.

Обсуждался еще один вариант исправления ситуации – инъекционное закрепление грунтов цементирующими суспензиями. Предлагалось ввести под плиты фундамента специальные растворы – при затвердевании они превратятся в своеобразную «подушку», которая обеспечит устойчивость здания. Однако от него в итоге отказались, потому что это почти невозможно технически: большие буровые установки под домом не поместятся, а малые буровые станки с такой задачей не справятся. Кроме того, за более чем 20 лет эксплуатации дома супесчаные грунты в основании дома уплотнились настолько, что ввести нужный объем растворов в них не получится.

Дом кренится неравномерно – угол самого дальнего, четвертого подъезда (на фото справа) стабилен.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Заказчиком этого исследования выступило МКУ «Главстрой».

- Мы получили отчет компании «Геотехнология». Результаты исследований подтвердили наличие крена и тот факт, что частично (порядка 25%) он был результатом брака при строительстве дома, которое шло несколько лет. На втором этапе исследований специалистам инженерно-технического института СВФУ предстоит провести мониторинг крена и оценить устойчивость конструкций дома. В частности, будут проведены специальные теоретические и аналитические расчёты, что позволит понять, насколько критичен имеющийся наклон. Сейчас процесс стабилизировался, положение здания не меняется, - прокомментировал заместитель директора МКУ «Главстрой» по строительству Василий Румянцев.

По итогам второго этапа исследований будет выработан комплекс мер по усилению конструкций здания и стабилизации происходящих процессов. В том числе будет решаться вопрос о необходимости установок для охлаждения почв. Работы продлятся ориентировочно до конца 2019 года.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Весну простоять, да лето продержаться

Если проанализировать хронологию возникновения трещин и обрушения зданий в Якутске, можно выявить закономерность: все они происходили поздней весной или летом. На вопрос, почему ситуация обстоит именно так, ответил доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, профессор Виктор Васильевич Шепелёв:

- Это связано с повышением температуры многолетней мерзлоты в слое годовых ее колебаний и с оттаиванием сезонномерзлого слоя в теплое время года. Зимой, когда земля сковывается морозами, сезонная мерзлота сливается с многолетней. Весной, с повышением температуры воздуха, мерзлые «тиски», которые держат сваи и фундаменты, ослабевают свою хватку, поэтому начинают возникать трещины и деформироваться фундаменты зданий.

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