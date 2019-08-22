2019-08-22T05:36:37+03:00
Недвижимость

В Якутске ремонт дорог припозднился из-за проблем с документацией

Горожане пожаловались на медленный темп дорожных работ
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Горожане требуют открытия дорог для общественного транспорта.Горожане требуют открытия дорог для общественного транспорта.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Горожане, проживающие в 16 квартале и по улице Петра Алексеева, пожаловались Общероссийскому народному фронту на медленный темп ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Якутска.

Член общественной организации ОНФ Антон Жондоровов осмотрел ход реализации нацпроекта по улицам Жорницкого, Красильникова, Ларионова, Петра Алексеева, Суоруна Омоллона и Хатынг-Юряхское шоссе. Он отметил, что, действительно, жалобы жителей имеют место быть – на улице Жорницкого не оказалось ни одного работника.

20 августа активисты регионального отделения ОНФ представили интересы населения начальнику управления дорог мэрии Якутска Валерию Домотову.

– С участием в нацпроекте на нас легла большая ответственность по приведению всей документации в соответствие требованиям. Если раньше было достаточно гарантийного письма о том, что положительное заключение будет получено, то в этот раз такого не допустили, так как контроль за нацпроектом идет напрямую из Москвы. Госэкспертиза регламентирует строгие сроки. Несмотря на это, в данный момент, все наши объекты имеют положительные заключения, - пояснил Домотов.

Начальник филиала СУ-5 ПАО «Дорисс» Алексей Алексеев ответил, что контракт на выполнение работ был заключен 14 июня текущего года, а разрешение получено 15 июля, поэтому дорожные работы начались только месяц назад.

По информации начальника филиала СУ-5 ПАО «Дорисс», на сегодня по улице Жорницкого выполнены работы по демонтажу лотков 500 метров, бордюра 640 метров, монтажу футляров 230 метро), за три недели установлены 1357 метров бордюра, смонтированы 100,3 метра лотка, установлены пять железобетонных опор. Подрядчик заканчивает подготовительную работу и со следующей недели начнет укладку асфальта.

– Обычно люди подразумевают под словами «капитальный ремонт» только тротуары, пешеходные дороги и асфальт. Люди не понимают, что в ремонте и строительстве самое большое количество времени занимают подготовительные работы, в том числе вынос сетей, труб высокого давления», - подчеркнул Валерий Домотов.

Перейдя к теме строительства мостов, начальник управления дорог напомнил, что строительство мостов – технически сложный процесс, главными составляющими при строительстве мостов являются конструкции из железобетонных материалов, которые не производятся в Якутии. Поэтому строители зависят от поставщиков материалов.

Общественный контроль за ходом капитального ремонта дорог в Якутске продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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