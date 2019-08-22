Александр Андреев: «На следующей «России» буду работать только на победу!»

16-летний борец греко-римского стиля Александр Андреев стал третьим на IX Спартакиаде учащихся России в подмосковном Раменском в весовой категории до 60 кг.

Финальный этап летней Спартакиады-2019 по греко-римской борьбе прошел в подмосковном Раменском. В соревнованиях приняли участие более ста юношей из 31 субъекта Российской Федерации.

В стартовой схватке якутский борец со счетом 8:0 одолел Матвея Берсенева из Санкт-Петербурга. Во втором круге Александр встретился с прошлогодним призером первенства России Эльмином Исмаиловым из Новосибирска. Схватка прошла под диктовку якутского борца и завершилась со счетом 9:0 в его пользу.

В полуфинале Александр Андреев уступил призеру России этого года Геворгу Арутюняну со счетом 1:5. В бронзовом финале якутянин в равной борьбе со счетом 5:3 выиграл действующего победителя первенства России и третьего призера первенства Европы этого года Артема Колесника из Нижнего Новгорода.

– Мог показать получше результат, но в полуфинале не хватило удачи. После этих соревнований появилась большая уверенность в своих силах. На следующей «России» буду работать только на победу, - отметил спортсмен.

В 2017 году воспитанник Училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева становился серебряным призером первенства России в весе 53 кг, а также является трехкратным победителем первенств Дальнего Востока. В следующем сезоне борец переходит в юниорскую категорию.