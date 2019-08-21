2019-08-21T06:10:01+03:00
Происшествия

В Якутске директор и конкурсный управляющий вывели с «тонущего корабля» более 20 млн рублей

Заговорщикам грозит до десяти лет лишения свободы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: ЯСИА
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В Якутске возбуждено уголовное дело за растрату денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что во время проведения процедуры банкротства Янского речного пароходства 46-летний конкурсный управляющий и 60-летний директор предприятия сговорились вывести деньги с «тонущего корабля».

Злоумышленники взяли в долю 40-летнего руководителя сторонней обслуживающей организации, который изготовил заведомо подложные договоры подряда и другие документы на выполнение водолазного обследования и подводно-строительных работ по подъему затонувшего на одной из северных рек республики теплохода. При этом фактически какие-либо виды работ не проводились.

Получив деньги, пособник обналичил их с расчетных счетов предприятия и передал заговорщикам, которые распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, с июня 2014 по сентябрь 2015 года конкурсный управляющий и директор предприятия "заработали" более 20 млн рублей.

По решению Якутского городского суда подозреваемые заключены под стражу. Их 40-летний пособник находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается. Заговорщикам грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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