«LETO YAKUTIA»: В Удачном появился мурал «Гармония»

Арт-объект «Гармония» от Софьи Шиловой украсил поселок Удачный Мирнинского района, в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

На стене многоквартирного дома №28 в микрорайоне «Новый год» появился мурал, где изображен дух природы в образе оленя. Этот мифический образ художница Софья Шилова выбрала неслучайно — в разных культурах и мифах олень ассоциируется со светом, восходом, возрождением и духовностью из-за сходства рогов с Древом жизни.

– Впервые побывала в Удачном, и город удивил своей яркостью, компактностью и чистотой. В день приезда Удачный встретил меня пасмурной погодой и холодом. А ещё сайт Gismeteo не радовал своими прогнозами на последующие дни. Но на моё удивление следующие три дня оказались солнечными, — поделилась Софья.

Местные жители предоставили хорошую технику для высотных работ. Девушка могла регулировать нужную высоту с помощью пульта. Также в помощники вызвался подрядчик «Вектор+», тоже с техникой. Под одобрительные крики, теплые слова благодарности и улыбки горожан за три дня ребята справились с работой. Кстати, цветовое решение для мурала выбирали жители города в ходе открытого голосования, участие в котором приняли более 600 человек.

Теперь гостей и жителей города Удачный встречает мурал «Гармония». Он расположен в доме, который виден при въезде в город с аэропорта.

Сегодня, 21 августа на базе центра дополнительного образования состоится мастер-класс для детей дошкольного возраста и для школьников.

22 августа состоится торжественное открытие мурала. В развлекательной программе включен спортивный флеш-моб и выступление танцевального ансамбля «Дъэргэлгэн».