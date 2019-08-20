2019-08-20T12:12:20+03:00
Происшествия

Экс-директора аэропорта «Якутск» обвиняют еще в одном преступлении

Николаю Местникову вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере
Нинель ГУСЕВА
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Максимальное наказание за получение взятки в особо крупном размере - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Максимальное наказание за получение взятки в особо крупном размере - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Фото: ЯСИА
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Экс-директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова обвиняют еще в одном преступлении – получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено сотрудниками Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По версии следствия, в период с февраля 2016 по март 2018 года Николай Местников получил более трех миллионов рублей от одной из коммерческих организаций за беспрепятственное осуществление обслуживания систем канализации, тепло- и водоснабжения аэропорта «Якутск».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте и ФСБ республики, продолжается.

Максимальное наказание за получение взятки в особо крупном размере - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

6 августа Якутский городской суд приговорил Николая Местникова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 10-миллионному штрафу.

Также Николаю Местникову запрещено занимать руководящие должности на четыре года. Приговор суда может быть обжалован сторонами.

Суд признал экс-директора аэропорта «Якутск» виновным по двух эпизодам получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодам коммерческого подкупа. По версии следствия, с 2015 года Местников незаконно получил от различных фирм более 27 миллионов рублей.

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Оглашение приговора по делу Николая Местникова состоялось в Якутском городском суде (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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