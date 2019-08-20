В Якутии за прошедшие сутки ликвидированы 38 природных пожаров

На утро 20 августа на территории республики действуют 97 лесных пожаров на площади 776, 9 тысяч га. За прошедшие сутки ликвидированы 38 природных пожаров площадью 30 тысяч га.

19 августа вице-премьер правительства Якутии Денис Белозеров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по тушению лесных пожаров.

– Ситуация по лесным пожарам в республике под контролем. Их количество идет на спад, но возникают новые очаги и нам необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие из районов, – отметил Белозеров.

О ситуации в районах по видеосвязи рассказали руководители муниципалитетов. Первый заместитель главы Верхоянского района Олег Репкин сообщил, что по данным Рослесхоза в районе зафиксирована 51 термоточка, огонь бушует на площади 612 тысяч га. На особом контроле 4 природных пожара на площади 318 тысяч га. В тушении лесных пожаров задействованы 50 человек и 7 единиц техники.

Особый противопожарный режим введен на территории 10 районов Якутии: Алданского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Намского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Томпонского, Ленского и Нерюнгринского.