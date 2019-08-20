2019-08-20T04:39:26+03:00
Спорт

Якутская лучница завоевала сразу две золотые медали Кубка Европы

Весомая заявка на участие в Паралимпиаде в Токио в 2020 году
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Второе золото Степанидаартахинова завоевала в паре с бурятским лучником Баиром Шигаевым в смешанной паре.Второе золото Степанидаартахинова завоевала в паре с бурятским лучником Баиром Шигаевым в смешанной паре.
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Степанида Артахинова завоевала сразу две золотые медали в летнем сезоне Кубка Европы.

С 16 по 19 августа в городе Висбаден Германии состоялся финал Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц, с поражением опорно-двигательного аппарата. Сильнейшие лучники старого света разыграли 9 комплектов медалей.

В каждой дисциплине на предыдущих двух этапах Кубка Европы были отобраны по 4 спортсмена в личном первенстве и 4 сборные – в командном. Один из лучших результатов на первых этапах в Италии и Чехии в стрельбе из блочного лука показала якутская лучница, чемпионка мира и Европы Степанида Артахинова и тем самым возглавила мировой рейтинг. Свой успех она смогла закрепить и в Висбадене в конкуренции с самыми сильными соперниками из стран Европы.

В финале личного зачета Артахинова уверенно выиграла золотую медаль. В первом раунде она обыграла немецкую лучницу Хан Селин со счетом 136:133. А в борьбе за золотую медаль она нанесла поражение итальянке Марие Андреа Вирджилио – 146:134. Еще одну золотую медаль Степанида завоевала в паре с бурятским лучником Баиром Шигаевым в смешанной паре. Сначала российские спортсмены встретились с командой Франции и вышли в следующий круг со счетом – 149:137. В финале Артахинова и Шигаев были точнее пары из Словакии, со счетом 154:146, и стали чемпионами соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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