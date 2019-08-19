2019-08-19T12:08:11+03:00
Звезды

«LETO YAKUTIA»: в Вилюйске появился мурал

Воспитанники вилюйского детского дома выбрали портрет Степана Аржакова
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пейзажем для героя картины стала река Вилюй.Пейзажем для героя картины стала река Вилюй.
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В Вилюйске появился арт-объект в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

С 13 по 18 августа художник Николай Григорьев расписывал фасад дома №47/1 на улице Ленина, а также провел два мастер-класса для детей и подростков.

За 6 дней методист-преподаватель Якутского художественного училища им П. П. Романова создал мурал известного общественного деятеля 20 века Степана Аржакова. Именно его портрет хотели увидеть воспитанники Вилюйского детского дома, чье имя он носит. Пейзажем для героя картины стала река Вилюй.

Художник отметил, что среди воспитанников детского дома есть очень талантливые дети.

Художник отметил, что среди воспитанников детского дома есть очень талантливые дети.

В процессе создания арт-объекта не остались в стороне и сами местные жители - воспитанники детского дома всячески помогали художнику в работе.

Вилюйск не баловал погодой мастера. Последние штрихи он наносил под дождем и в ставшей уже привычной компании мошек. Однако он успел уложиться в срок, а работа от влаги не пострадала.

В финальный день город чествовал художника и студентов, которые всё лето трудились как волонтеры и приводили в порядок улицы Вилюйска. Мурал стал красивой завершающей точкой якутского лета и подарком городу к 385-летнему юбилею.

Ребята с удовольствием помогли художнику.

Ребята с удовольствием помогли художнику.

Под проливным дождем счастливые горожане фотографировались на фоне мурала, танцевали под зажигательный флеш-моб, устроенный студентами.

Также Николай провел два мастер-класса для воспитанников Вилюйского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей им С. М. Аржакова и реабилитационного центра для несовершеннолетних совместно с Благотворительным фондом "Харысхал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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