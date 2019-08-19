2019-08-19T05:53:52+03:00
Недвижимость

В Якутии за август зарегистрированы 7 случаев превышения ПДК по оксиду углерода

В связи с задымленностью никто не отравился
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В связи с задымленностью не поступало обращений за медпомощью.В связи с задымленностью не поступало обращений за медпомощью.
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Управление Роспотребнадзора по Якутии информирует о продолжении режима «Чрезвычайная ситуация» в лесах регионального характера на территории республики. В Нерюнгринском районе введен режим ЧС муниципального характера.

По данным МЧС на 18 августа, по территории республики в 5 километровой зоне поселков Тала и Осохтох Верхоянского района действуют 2 лесных пожара, в зоне от 5 до 10 километров действуют 3 лесных пожара в поселке Джаргалах Верхоянского, Кылайы Усть-Алданского и Сутуруоха Абыйского районов.

Роспотребнадзора продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

В августе, превышение предельно-допустимой концентрации по оксиду углерода в атмосферном воздухе установлено 5, 8 в поселке Батагай Верхоянского района; 14 числа в Сунтарском; 2, 3, 11, 12 числах в Ленском районах. Превышения составляли от 1,2 до 1,6 ПДК.

18 августа по Якутии исследованы 11 проб атмосферного воздуха по показателям: оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота в 4 районах (Верхоянском, Томпонском, Сунтарском, Нерюнгринском), превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено.

По данным минздрава Якутии, в связи с задымленностью за прошедшие сутки за медицинской помощью обращений не было. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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