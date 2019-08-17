2019-08-17T11:01:43+03:00
Общество

На четырехполосных улицах Якутска «двойных сплошных» станет меньше

Разметку заменят на прерывистую на десяти участках улиц
Нинель ГУСЕВА
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После согласования список улиц, где двойную сплошную отменят, будет опубликован на сайте Окружной администрации.После согласования список улиц, где двойную сплошную отменят, будет опубликован на сайте Окружной администрации.
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Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрела вопрос изменения дорожной разметки на улицах Якутска с четырехполосным движением. Поводом стали многочисленные обращения граждан и заявки организаций в связи с нанесением новой разметки.

С января 2019 года в столице республики зарегистрировано 1611 ДТП, в которых погибли двое и пострадали 298 человек. 65 ДТП произошло в момент въезда или выезда автотранспорта со дворов и прилегающей территории. В числе проблемных названы выезды на улицах Лермонтова (у домов №119, 31/2, 31/1, 52 и 100), Дзержинского – у домов №15, 22, 26, 33, 34 и Ойунского – у домов №23, 19/1, 10, 11 и 6/1.

В июне сотрудники управления дорог Окружной администрации нанесли двойную сплошную разметку на улицах с 4-мя и более полосами. После этого в адрес управления поступили многочисленные жалобы от людей, которым неудобно заезжать во двор и выезжать на дорогу из-за появившейся разметки. Люди вынуждены либо объезжать ее за километры, либо нарушать ПДД, рискуя быть оштрафованными.

В июле, по поручению главы города Сарданы Авксентьевой, комиссия по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД уже рассматривала возможность нанесения прерывистой разметки, разрешающей поворот налево, исходя из жалоб горожан и размещения социальных объектов.

В итоге по решению межвежомственной комиссии на десяти участках городских улиц «двойную сплошную» заменят на прерывистую. Основным критерием при принятии решения был уровень аварийности. После согласования список улиц, где двойную сплошную отменят, будет опубликован на сайте Окружной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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