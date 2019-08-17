2019-08-17T10:19:48+03:00
Общество

Спасение на «Скале любви»: в Якутии вызволили девушку, которая упала с 50-метровой высоты

Спасательная операция проходила в полной темноте, малейшая неосторожность вызывала камнепад
Нинель ГУСЕВА
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Операция по подъему пострадавшей заняла два часа.Операция по подъему пострадавшей заняла два часа.
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В Нерюнгринском районе Якутии спасли девушку, которая упала с 50-метровой высоты. Инцидент произошел ночью 17 августа в районе поселка Чульман.

Как выяснилось, что молодая пара отдыхала в романтичном месте под названием «Скале любви». Во время прогулки девушка оступилась и сорвалась с 50-метровой высоты. Молодой человек пытался помочь любимой самостоятельно, но ничего не смог сделать и обратился за помощью к спасателям.

Девушку подняли наверх на специальных носилках «Акья» для транспортировки пострадавших по любому рельефу.

Девушку подняли наверх на специальных носилках «Акья» для транспортировки пострадавших по любому рельефу.

Сообщение на пульт дежурного Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда поступило в 03:15. Через 45 минут на место происшествия прибыла оперативная группа из четверых опытных спасателей под руководством начальника отряда Анатолия Гежи.

Операция по подъему девушки проходила в полной темноте и заняла два часа.

- Сложности у нас возникли сразу – малейшая неосторожность вызывала камнепад, а внизу пострадавшая. Когда переправу наладили, спасателям удалось спуститься вниз с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавшая была в сознании, ей оказали первую медицинскую помощь, наложили шину и шейный бандаж. Затем девушку поместили на специальные носилки «Акья» (носилки для транспортировки пострадавших по любому рельефу – авт.) и со всеми предосторожностями подняли наверх, - рассказывает Анатолий Гежа.

Спасатели оказали девушке первую помощь, наложили шину и шейный бандаж.

Спасатели оказали девушке первую помощь, наложили шину и шейный бандаж.

Наверху пострадавшую передали врачам скорой помощи, у нее подозревают закрытый перелом руки.

Скала любви – красивый желто-охровый утес, который находится на левом берегу реки Чульман. Это излюбленное место влюбленных пар, с вершины которого открывается красивая панорама поселка. В день прощания со школой выпускники встречают здесь рассвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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