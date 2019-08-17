Спасение на «Скале любви»: в Якутии вызволили девушку, которая упала с 50-метровой высоты

В Нерюнгринском районе Якутии спасли девушку, которая упала с 50-метровой высоты. Инцидент произошел ночью 17 августа в районе поселка Чульман.

Как выяснилось, что молодая пара отдыхала в романтичном месте под названием «Скале любви». Во время прогулки девушка оступилась и сорвалась с 50-метровой высоты. Молодой человек пытался помочь любимой самостоятельно, но ничего не смог сделать и обратился за помощью к спасателям.

Девушку подняли наверх на специальных носилках «Акья» для транспортировки пострадавших по любому рельефу.

Сообщение на пульт дежурного Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда поступило в 03:15. Через 45 минут на место происшествия прибыла оперативная группа из четверых опытных спасателей под руководством начальника отряда Анатолия Гежи.

Операция по подъему девушки проходила в полной темноте и заняла два часа.

- Сложности у нас возникли сразу – малейшая неосторожность вызывала камнепад, а внизу пострадавшая. Когда переправу наладили, спасателям удалось спуститься вниз с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавшая была в сознании, ей оказали первую медицинскую помощь, наложили шину и шейный бандаж. Затем девушку поместили на специальные носилки «Акья» (носилки для транспортировки пострадавших по любому рельефу – авт.) и со всеми предосторожностями подняли наверх, - рассказывает Анатолий Гежа.

Спасатели оказали девушке первую помощь, наложили шину и шейный бандаж.

Наверху пострадавшую передали врачам скорой помощи, у нее подозревают закрытый перелом руки.

Скала любви – красивый желто-охровый утес, который находится на левом берегу реки Чульман. Это излюбленное место влюбленных пар, с вершины которого открывается красивая панорама поселка. В день прощания со школой выпускники встречают здесь рассвет.