2019-08-16T12:27:45+03:00
Звезды

В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Якутии появятся новые арт-объекты

За мурал «Джесегей огото» проголосовали 707 жителей Нюрбы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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«Джесегей огото» появится в Нюрбе.«Джесегей огото» появится в Нюрбе.
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В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Якутии появятся новые арт-объекты.

На стене 3-этажного жилого дома по улице Кузакова в Нюрбе появится мурал «Джесегей огото», который распишет художница Анна Саввина.

Всего в голосовании участвовали 5 эскизов. По итогам голосования жители выбрали эскиз №3 «Джесегей огото», который одобрили 707 из 1745 человек.

В Нерюнгри уже готов необычный самосвал.

В Нерюнгри уже готов необычный самосвал.

В своей работе художница обращается к теме природы и образу якутской лошади, которая является национальным достоянием и гордостью республики.

- По представлениям якутов, лошадь — священное животное небесного происхождения. «Дитя Джесегея» – сын бога-покровителя коней и отважных мужчин. Надеюсь, что моя работа ещё раз напомнит о взаимосвязи человека и природы, о важности сохранения наших богатств – рек, озер, лесов и животных, - подчеркнула Анна Саввина.

В Нерюнгри также появился свой арт-объект – самосвал БелАЗ всех цветов радуги с якутскими мотивами.

В Удачном группа художников расписывает стену жилого дома. Фото: ЯСИА

В Удачном группа художников расписывает стену жилого дома.Фото: ЯСИА

Тем временем, художница и графический дизайнер Софья Шилова начала работу над муралом в Удачном в рамках фестиваля «Leto Yakutia».

ИСТОЧНИК KP.RU

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