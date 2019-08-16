В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Якутии появятся новые арт-объекты
В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в Якутии появятся новые арт-объекты.
На стене 3-этажного жилого дома по улице Кузакова в Нюрбе появится мурал «Джесегей огото», который распишет художница Анна Саввина.
Всего в голосовании участвовали 5 эскизов. По итогам голосования жители выбрали эскиз №3 «Джесегей огото», который одобрили 707 из 1745 человек.
В Нерюнгри уже готов необычный самосвал.
В своей работе художница обращается к теме природы и образу якутской лошади, которая является национальным достоянием и гордостью республики.
- По представлениям якутов, лошадь — священное животное небесного происхождения. «Дитя Джесегея» – сын бога-покровителя коней и отважных мужчин. Надеюсь, что моя работа ещё раз напомнит о взаимосвязи человека и природы, о важности сохранения наших богатств – рек, озер, лесов и животных, - подчеркнула Анна Саввина.
В Нерюнгри также появился свой арт-объект – самосвал БелАЗ всех цветов радуги с якутскими мотивами.
В Удачном группа художников расписывает стену жилого дома.Фото: ЯСИА
Тем временем, художница и графический дизайнер Софья Шилова начала работу над муралом в Удачном в рамках фестиваля «Leto Yakutia».
ИСТОЧНИК KP.RU