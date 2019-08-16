2019-08-16T05:57:39+03:00
Общество

Фотофакт: Якутск не тонет

Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Во время дождя Якутск снова превратился в "Венецию".Во время дождя Якутск снова превратился в "Венецию".Фото: Нинель ГУСЕВА
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В Якутске дожди оставляют после себя такие последствия, что врагу не пожелаешь. Редакция "КП в Якутии" сделала подборку свежих снимков, иллюстрирующих картину центра столицы во время дождя 16 августа.

Несмотря на то, что выпал не самый сильный дождь, коммунальные службы выполняют свою работу. Фото: Нинель ГУСЕВА

Несмотря на то, что выпал не самый сильный дождь, коммунальные службы выполняют свою работу.Фото: Нинель ГУСЕВА

Несмотря на то, что на улице идут не самые крупные осадки, с 9 часов утра коммунальные службы традиционно "высасывают" лужи с проезжей части дороги и тротуаров.

Перейти дорогу по лужам и не промочить ноги - знаем, умеем, практикуем! Фото: Нинель ГУСЕВА

Перейти дорогу по лужам и не промочить ноги - знаем, умеем, практикуем!Фото: Нинель ГУСЕВА

Любителям прогуляться под летним дождиком следует не забывать брать с собой зонтик. Фото: Нинель ГУСЕВА

Любителям прогуляться под летним дождиком следует не забывать брать с собой зонтик.Фото: Нинель ГУСЕВА

Горожане вооружились зонтиками и спешат на работу, перепрыгивая через лужи с камушка на камешек.

По улицам Якутска не пройдешь после дождя без риска быть забрызганным попутным автомобилем. Фото: Нинель ГУСЕВА

По улицам Якутска не пройдешь после дождя без риска быть забрызганным попутным автомобилем.Фото: Нинель ГУСЕВА

Небезопасно проходить мимо несущихся во всю скорость машин. Злостные лихачи не брезгуют окатить пешеходов лужей, зато в салоне автомобиля им тепло и сухо.

У природы нет плохой погоды. Фото: Нинель ГУСЕВА

У природы нет плохой погоды.Фото: Нинель ГУСЕВА

Наверное, по большей части дождям в Якутске радуются местные дачники и сама зелёная среда города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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