2019-08-16T04:59:13+03:00
Общество

Фотофакт: закрытие улицы Петра Алексеева на ремонт «породило» новый способ заработка

В Якутске автомойка установила платный проезд через свою территорию
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Заехать и выехать к своему дому можно было через сквозные ворота автомойки.Заехать и выехать к своему дому можно было через сквозные ворота автомойки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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10 июля в Якутске был закрыт на ремонт участок улицы Петра Алексеева от школы №27 до рынка Манньыаттаах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Таким образом обстоит ситуация с ремонтом дороги на участке улицы Петра Алексеева. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Таким образом обстоит ситуация с ремонтом дороги на участке улицы Петра Алексеева.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Ограничение движения транспорта негативно сказалось на жителях частного сектора. В частности, был перекрыт тупиковый внутриквартальный проезд слева от круглосуточной автомойки на Петра Алексеева, 85/В. Это «породило» новый способ заработка предпринимателей.

Вопрос решали: лишние 100 рублей в кармане. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Вопрос решали: лишние 100 рублей в кармане.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

В начале этой недели администрация автомойки установила плату за проезд внутрь квартала через сквозные ворота на своей территории. Стоимость проезда составила 100 рублей.

Со слов одного из работников предприятия, «клиентскую базу» в основном составляли жители частных домов, расположенных за автомойкой. Многие были не прочь заплатить, чтобы срезать путь. Во всяком случае, спрос рождает предложение.

Проезд к тупиковому проезду загородили бетонные балки. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Проезд к тупиковому проезду загородили бетонные балки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Услуга предоставлялась до 15 августа, когда проезд для автомобилей по левую сторону от автомойки открыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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