Как из триллера: из-за дыма и влажности один из посёлков Якутии превратился в «Сайлент Хилл»

15 августа поселок Батагай в Верхоянском районе окутало густым туманом. Причины явления – высокая влажность и перепад температур.

В настоящее время аэропорт в поселке закрыт – видимость там нулевая. Между тем сегодня в Батагай должен был прилететь вертолет МИ-8 для переброски сил на тушение пожаров и спецборт АН-26 с двадцатью работниками «Якутлесресурса». Работники предприятия, которых должны были сменить коллеги из Якутска, в ожидании разбили палатки недалеко от аэродрома.

По данным Роспотребнадзора Якутии, превышения предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ не установлено. Фото: News.Ykt.Ru.

- Сегодня очень сильный туман и влажность. С девяти утра температура держится на отметке +5 градусов, но днем поднимается до +20. Сейчас погода в поселке налаживается, температура поднимается. В 30-километровой зоне вокруг Батагая лес не горит, все очаги локализованы, идет их окарауливание, два пожара ликвидировано. Небольшое задымление имеется из-за безветрия вдоль реки, — сообщил ЯСИА первый заместитель главы Верхоянского района Олег Репкин.

По данным республиканского Роспотребнадзора, 17, 24 и 25 июля, 5 и 8 августа в Батагае было установлено превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе. Сегодня по результатам исследования проб атмосферного воздуха по оксиду углерода и диоксиду азота превышения ПДК не установлено.

Леса в Верхоянье полыхают с июня. Фото: News.Ykt.Ru.

Леса в Верхоянье полыхают с июня. По данным Минэкологии Якутии на 15 августа, на территории Верхоянского района в зоне контроля зафиксированы 52 термоточки. Принимаются меры по тушению одного лесного пожара.