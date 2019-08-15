2019-08-15T04:03:41+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 12 лесных пожаров

390,9 миллионов рублей из фонда России пойдут на выплаты местным жителям, привлечённым к тушению пожаров
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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За прошедшие сутки ликвидированы 20 пожаров в зонах тушения и контроля.За прошедшие сутки ликвидированы 20 пожаров в зонах тушения и контроля.
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Правительство России приняло окончательное решение выделить Якутии дополнительные средства из резервного фонда в размере 390,9 миллионов рублей на тушение лесных пожаров – средства будут направлены в виде субвенций.

Деньги, в первую очередь, пойдут на погашение кредиторской задолженности республики перед местным населением, привлечённым к тушение природных пожаров в этом году.

По данным на 15 августа, в республике тушат 12 лесных пожаров, из них: действующих – 8, локализовано 4 пожаров. В Сунтарском районе зарегистрированы 4 пожара, в Нюрбинском – 2, Верхоянском, Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском районах – по одному пожару.

На труднодоступных землях лесного фонданаходятся под постоянным наблюдением с космоса 141 зарегистрированная термоточка. Общая площадь природных пожаров в зоне контроля составляет 879 776 га. За прошедшие сутки ликвидированы 20 пожаров в зонах тушения и контроля.

К тушению пожаров привлекались всего 512 человек, в том числе 144 местных жителя, задействована 41 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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