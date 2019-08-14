2019-08-14T07:50:54+03:00
Недвижимость

В Якутске ликвидирован пожар на городской свалке

Это уже второе крупное возгорание мусора за последние две недели
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Предыдущий пожар на мусорной свалке в Магане был потушен в ночь с 29 на 30 июля.Предыдущий пожар на мусорной свалке в Магане был потушен в ночь с 29 на 30 июля.Фото: Социальные сети
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В Якутске ликвидирован пожар на городской свалке на 9 км Вилюйского тракта, который начался вечером 14 августа.

На место происшествия выехал замглавы Якутска Виктор Фёдоров, который взял ситуацию под личный контроль, директор "Жилкомсервиса" Валерия Билоус и руководитель ГО ЧС Якутска Виталий Бобинов. Пожар на площади около 6 соток удалось потушить водой и песком за 4 часа.

Это уже второе за последние две недели крупное возгорание мусора. Предыдущий пожар на мусорной свалке в Магане был потушен в ночь с 29 на 30 июля.

К тушению огня привлекались 17 человек, 2 водовозки, 2 трактора, 2 самосвала и 1 поливомоечная машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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