Почти половина всех зарегистрированных в Якутии преступлений происходит в столице

Почти половина всех зарегистрированных в республике преступлений происходит в Якутске.

С января по июль 2019 года на территории столицы республики зарегистрировано 3236 преступлений, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В целом по республике количество преступлений выросло на 6,6% (до 7142) и почти половина из них (45,3%) произошли в Якутске.

По данным прокуратуры Якутска, на 33,7% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений - с 643 до 860, преступлений средней тяжести – на 9,6% (с 1035 до 1134), небольшой тяжести – на 13% (с 1099 до 1242). Преступлений против жизни и здоровья стало больше на 21,4% (с 350 до 425).

57% от общего количества посягательств приходится на долю преступлений против собственности, которых за период с января по июль текущего года зарегистрировано на 26,3% больше (с 1283 до 1620). Выросло число краж (с 967 до 1118), грабежей (с 118 до 147), разбоев (с 14 до 17), угонов (с 47 до 55), мошенничеств (с 290 до 389), в том числе с использованием средств мобильной связи (с 66 до 133) и сети интернет (со 120 до 126).

С 22 до 28 возросло количество преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, 6 из них – со смертельным исходом. Также возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 85 до 106), в том числе в составе группы с участием взрослых (с 11 до 30). По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, снижение составило 21,7% (с 253 до 198). Такая тенденция характерна для всей страны.

Более половины преступлений в Якутске совершено рецидивистами, а каждое шестое – лицами без постоянного источника дохода. Более 44% преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло с 808 до 872. К уголовной ответственности привлечены 1006 человек.

По итогам первого полугодия 2019 года тенденция к росту преступлений зафиксирована в 55 регионах Российской Федерации, снижение преступности отмечено в 30 субъектах федерации.