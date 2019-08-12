Борцы из Якутии завоевали золото и серебро минского ковра

В Беларуси подвели итоги международного турнира на призы трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.

В соревнованиях принимали участие восемь представителей якутской школы борьбы. Наилучшего результата добился многократный призёр чемпионатов Европы и призёр чемпионата мира Владислав Андреев. В весовой категории до 57 кг якутский легионер сборной Беларуси завоевал золотую медаль, тем самым обеспечив себе участие на сентябрьском чемпионате мира в Нур-Султане.

Серебряным призёром международного турнира стал Ньургун Скрябин. В весовой категории до 65 кг чемпион Ярыгинского турнира-2016 в финале уступил бронзовому призеру чемпионата России Исламу Дудаеву. Главный конкурент Скрябина в сборной команде Белоруссии Георгий Колиев стал бронзовым призёром турнира.

Мог зацепиться за медаль в весовой категории до 61 кг Владимир Егоров, представляющий сборную Македонии. Но в бронзовом финале призёр чемпионата Европы уступил со счетом 0:5 американцу Тайлеру Графту. В этой весовой категории за медали турнира боролся ещё один член сборной Белоруссии из Якутии Андрей Бекренев, но в первой схватке в равной борьбе он проиграл узбекскому борцу Рахмонову.

Другие представители якутской школы борьбы не смогли порадовать своих поклонников. В весе до 57 кг Петр Константинов и Александр Авелов выбыли на ранней стадии турнира. В категории до 65 кг Георгий Кычкин и в весе до 70 кг Владимир Данилов также проиграли свои схватки.

Всего в состязаниях на призы Александра Медведя принимали участие 203 атлета из 14 стран мира.