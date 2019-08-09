2019-08-09T10:00:54+03:00
Общество

Суд дисквалифицировал министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова на 7 месяцев

Ведомство будет обжаловать это решение
Нинель ГУСЕВА
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Городской суд посчитал, что министерство недостаточно исполняло свои обязанности по контролю за деятельностью регионального оператора «Якутскэкосети».Городской суд посчитал, что министерство недостаточно исполняло свои обязанности по контролю за деятельностью регионального оператора «Якутскэкосети».Фото: ЯСИА
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Якутский городской суд по требованию природоохранной прокуратуры дисквалифицировал министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова на семь месяцев. Ведомство будет обжаловать это решение.

Дело в отношении Дмитрия Садовникова было возбуждено 27 июня. Городской суд посчитал, что министерство недостаточно исполняло свои обязанности по контролю за деятельностью регионального оператора «Якутскэкосети».

- Министерство ведет постоянный контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках установленных полномочий. Это и дежурства в период праздничных дней, объезды санитарных точек с привлечением контрольных и надзорных органов, постоянный мониторинг деятельности региональных операторов с их обязательными отчетами. В республике действует «горячая линия» по вопросам обращения с отходами, решаются вопросы по строительству полигона и мусоросортировочной станции, — прокомментировали в МинЖКХ.

В ведомстве также отметили, что министр намерен обжаловать вынесенное решение в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

- Дисквалификация применяется в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы субъекта РФ. Согласно реестру государственных должностей и должностей государственной гражданской службы РС(Я), министр является государственной должностью Республики Саха (Якутия) и не относится к должностям государственной гражданской службы субъекта РФ, — отметили в министерстве.

Сейчас Дмитрий Садовников находится с рабочим визитом в Булунском районе.

Ранее сообщалось, что мэрия Якутска намерена отказаться от услуг регионального мусорного оператора - компании "Якутскэкосети", который не справлялся со своими обязанностями. В июне на регоператора по факту причинения особо крупного имущественного ущерба возбуждено уголовное дело.

Очередным витком мусорного скандала стало увольнение директора муниципального предприятия «Жилкомсервис» Андрея Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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