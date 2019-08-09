Суд дисквалифицировал министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова на 7 месяцев

Якутский городской суд по требованию природоохранной прокуратуры дисквалифицировал министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова на семь месяцев. Ведомство будет обжаловать это решение.

Дело в отношении Дмитрия Садовникова было возбуждено 27 июня. Городской суд посчитал, что министерство недостаточно исполняло свои обязанности по контролю за деятельностью регионального оператора «Якутскэкосети».

- Министерство ведет постоянный контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках установленных полномочий. Это и дежурства в период праздничных дней, объезды санитарных точек с привлечением контрольных и надзорных органов, постоянный мониторинг деятельности региональных операторов с их обязательными отчетами. В республике действует «горячая линия» по вопросам обращения с отходами, решаются вопросы по строительству полигона и мусоросортировочной станции, — прокомментировали в МинЖКХ.

В ведомстве также отметили, что министр намерен обжаловать вынесенное решение в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

- Дисквалификация применяется в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы субъекта РФ. Согласно реестру государственных должностей и должностей государственной гражданской службы РС(Я), министр является государственной должностью Республики Саха (Якутия) и не относится к должностям государственной гражданской службы субъекта РФ, — отметили в министерстве.

Сейчас Дмитрий Садовников находится с рабочим визитом в Булунском районе.

Ранее сообщалось, что мэрия Якутска намерена отказаться от услуг регионального мусорного оператора - компании "Якутскэкосети", который не справлялся со своими обязанностями. В июне на регоператора по факту причинения особо крупного имущественного ущерба возбуждено уголовное дело.

Очередным витком мусорного скандала стало увольнение директора муниципального предприятия «Жилкомсервис» Андрея Лебедева.