2019-08-09T05:26:16+03:00
Недвижимость

«Бремя содержания и ремонта многоквартирного дома несёт собственник»: специалисты минЖКХ ответили на вопросы якутян

В министерстве ЖКХ и энергетики подвели итоги общереспубликанского дня приёма граждан
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Минимальный размер взносов на капремонт в республике разнится по типам многоквартирного дома (деревянный и каменный) и зависит от наличия лифта.Минимальный размер взносов на капремонт в республике разнится по типам многоквартирного дома (деревянный и каменный) и зависит от наличия лифта.
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8 августа прошёл общереспубликанский день приёма граждан в министерстве ЖКХ и энергетики республики. Самыми популярными стали вопросы капремонта.

Так, жительницы дома по улице Очиченко обратились с жалобой на постоянные протечки кровли крыши. Управляющая компания «Столичный», обслуживающая дом, провела ремонт кровли дома, после жалобы жильцов, однако, работы были проведены некачественно. Первый замминистра ЖКХ Вячеслав Емельянов поручил инициировать выездной осмотр дома под его руководством с участием госстройжилнадзора, администрации Якутска и управляющей компании для проверки исполнения выданного ранее предписания жилищного надзора.

Руководитель департамента экономики, финансов, информатизации и имущества Наталья Николаева дала разъяснения по установленным размерам взноса на капремонт и правильности начислений. Она напомнила, что установленный минимальный размер взносов на капремонт в республике разнится по типам многоквартирного дома (деревянный и каменный) и зависит от наличия лифта.

Если вы проживаете в муниципальном жилье, а в квартире протекают коммуникации и вздулись полы, бремя содержания и ремонта жилого помещения несёт собственник – в данном случае администрация Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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