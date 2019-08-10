Якутия получит дополнительно 390 млн рублей на тушение лесных пожаров
Якутия получит дополнительно 390,9 млн рублей на тушение лесных пожаров. Средства будут выделены Правительством России из резервного фонда.
По словам вице-премьера Правительства Якутии Дениса Белозерова, на территории республики действуют 159 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 883 тысячи гектаров.
Ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 1 175 га в семи районах республики. В их тушении задействованы более 700 человек и 65 единиц техники.
- Ситуация по лесным пожарам в Якутии управляемая. Ежедневно происходит как локализация, так и ликвидация лесных пожаров, но вместе с тем возникают и новые очаги, в основном, из-за грозовых разрядов, - отметил Белозеров.
В 24 населенных пунктах шести районов республики присутствует задымленность. В поселке Пеледуй Ленского района задымленность присутствует уже несколько недель из-за закрытого пожара, который находится за рекой. Из-за плохой видимости подключить к его тушению авиацию пока не могут.
390,9 млн рублей из резервного фонда будут направлены в виде субвенций на исполнение полномочий в области лесных отношений. В связи с этим Рослесхоз поручил профильным ведомствам республики области увеличить интенсивность вылетов воздушных судов, задействованных в мониторинге и тушении лесных пожаров. Поступившие средства также планируется направить на погашение задолженности перед местными жителями, привлечёнными к тушению лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU