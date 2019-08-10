2019-08-10T05:46:58+03:00
Происшествия

Якутия получит дополнительно 390 млн рублей на тушение лесных пожаров

На территории республики действуют 159 пожаров
Нинель ГУСЕВА
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Задымленность присутствует в 24 населенных пунктах шести районов республики.Задымленность присутствует в 24 населенных пунктах шести районов республики.Фото: ЯСИА
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Якутия получит дополнительно 390,9 млн рублей на тушение лесных пожаров. Средства будут выделены Правительством России из резервного фонда.

По словам вице-премьера Правительства Якутии Дениса Белозерова, на территории республики действуют 159 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 883 тысячи гектаров.

Ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 1 175 га в семи районах республики. В их тушении задействованы более 700 человек и 65 единиц техники.

- Ситуация по лесным пожарам в Якутии управляемая. Ежедневно происходит как локализация, так и ликвидация лесных пожаров, но вместе с тем возникают и новые очаги, в основном, из-за грозовых разрядов, - отметил Белозеров.

В 24 населенных пунктах шести районов республики присутствует задымленность. В поселке Пеледуй Ленского района задымленность присутствует уже несколько недель из-за закрытого пожара, который находится за рекой. Из-за плохой видимости подключить к его тушению авиацию пока не могут.

390,9 млн рублей из резервного фонда будут направлены в виде субвенций на исполнение полномочий в области лесных отношений. В связи с этим Рослесхоз поручил профильным ведомствам республики области увеличить интенсивность вылетов воздушных судов, задействованных в мониторинге и тушении лесных пожаров. Поступившие средства также планируется направить на погашение задолженности перед местными жителями, привлечёнными к тушению лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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