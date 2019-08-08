В погоне за 11-миллионной «компенсацией» пенсионерка из Якутии перевела аферистам более полумиллиона рублей
Пожилая жительница Томпонского района Якутии стала жертвой телефонных мошенников. На сей раз аферист представился следователем следственного комитета Москвы.
Мужчина сообщил пенсионерке, что ей полагается компенсация за биологически активные добавки – 11 миллионов рублей, так как у товара были обнаружен побочный эффект. Огромная сумма мифической компенсации сделала свое дело - обрадованная женщина, особо не задумываясь, согласилась оплатить все необходимые «услуги».
Больше месяца она переводила мошенникам деньги: сначала за регистрацию заявления, потом за услуги адвоката, госпошлину, страховку и так далее – в общей сложности более 570 тысяч рублей. Когда сбережения закончились, пенсионерке пришлось даже взять кредит в размере 300 тысяч рублей.
После этого мошенник сообщил, что с ней свяжется банкир и переведёт деньги, а затем перестал выходить на связь. Сейчас аферистов ищет полиция.
О подозрительно похожем случае, произошедшем с жительницей столицы республики, «КП в Якутии» писала меньше двух недель назад. Сценарий тот же: телефонный звонок от «следователя главного следственного управления Москвы» и обещание крупной компенсации за купленные когда-то медицинские препараты.
За несколько недель мошенники выманили у 53-летней жительницы Якутска более 3,8 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU