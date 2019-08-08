2019-08-08T06:45:56+03:00
Происшествия

В погоне за 11-миллионной «компенсацией» пенсионерка из Якутии перевела аферистам более полумиллиона рублей

Когда сбережения закончились, 63-летней женщине пришлось даже взять кредит
Нинель ГУСЕВА
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Аферист представился следователем следственного комитета Москвы.Аферист представился следователем следственного комитета Москвы.Фото: Архив "КП"
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Пожилая жительница Томпонского района Якутии стала жертвой телефонных мошенников. На сей раз аферист представился следователем следственного комитета Москвы.

Мужчина сообщил пенсионерке, что ей полагается компенсация за биологически активные добавки – 11 миллионов рублей, так как у товара были обнаружен побочный эффект. Огромная сумма мифической компенсации сделала свое дело - обрадованная женщина, особо не задумываясь, согласилась оплатить все необходимые «услуги».

Больше месяца она переводила мошенникам деньги: сначала за регистрацию заявления, потом за услуги адвоката, госпошлину, страховку и так далее – в общей сложности более 570 тысяч рублей. Когда сбережения закончились, пенсионерке пришлось даже взять кредит в размере 300 тысяч рублей.

После этого мошенник сообщил, что с ней свяжется банкир и переведёт деньги, а затем перестал выходить на связь. Сейчас аферистов ищет полиция.

О подозрительно похожем случае, произошедшем с жительницей столицы республики, «КП в Якутии» писала меньше двух недель назад. Сценарий тот же: телефонный звонок от «следователя главного следственного управления Москвы» и обещание крупной компенсации за купленные когда-то медицинские препараты.

За несколько недель мошенники выманили у 53-летней жительницы Якутска более 3,8 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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