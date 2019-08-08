2019-08-08T04:31:05+03:00
Общество

Многодетная семья Высоцких из Якутии получила социальную выплату на приобретение жилья

Семья, где воспитываются семеро детей, уже переехала в новую просторную квартиру
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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С 2012 года поддержка оказана 322 многодетным семьям.С 2012 года поддержка оказана 322 многодетным семьям.Фото: ЯСИА
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В Якутии многодетная мать получила социальную выплату в размере 2 миллионов 659 тысяч рублей на покупку жилья в рамках республиканской программы по поддержке семей, имеющих пятерых и более детей.

Людмила Высоцкая – мама семерых детей, в том числе двоих студентов и троих школьников. До получения соцвыплаты семья арендовала тесную квартирку.

– Сейчас мы не совсем всё осознали, ведь раньше жильё у нас было в пять раз меньше, чем сейчас. Теперь у каждого из младших детей будет своя комната и они безмерно этому рады, – говорит Людмила.

Квартира была приобретена на вторичном рынке. Деньги на счёт продавца будут перечислены министерством строительства Якутии в течение двух недель, как только из кадастровой палаты будет предоставлен оригинал выписки, удостоверяющей госрегистрацию права многодетной матери на новое жильё. А тем временем, Высоцкие уже переехали и осваиваются в новом доме.

– В этом году глава республики поручил увеличить финансирование этой программы до 350 миллионов рублей. Поэтому мы планируем предоставить соцвыплаты 110 семьям, имеющим пятерых и более детей. Размер соцвыплаты составляет от 2 млн 659 тысяч до 5 млн рублей в зависимости от состава семьи, — отметил министр строительства Якутии Павел Аргунов.

Напомним, программа по предоставлению единовременной помощи на приобретение или строительство жилья семьям, имеющим пятерых и более детей, реализуется в Якутии с 2012 года. За это время поддержка оказана 322 многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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