2019-08-08T03:34:22+03:00
Происшествия

В Якутске произошел пожар в двухэтажном жилом доме, где проживают 48 человек

Огнем повреждены 6 квартир, пострадавших нет
Нинель ГУСЕВА
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Решение о дальнейшей судьбе дома будет принимать комиссия по ГО и ЧС окружной администрации Якутска.Решение о дальнейшей судьбе дома будет принимать комиссия по ГО и ЧС окружной администрации Якутска.
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В Якутске произошел пожар в двухэтажном жилом деревянном доме на улице К.Алексеева, где проживают 48 человек.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже горел второй подъезд. Огнем повреждены 6 квартир, три из которых муниципальные, и кровля дома на площади 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в огне никто не пострадал. Одна из жительниц дома упала, выходя из подъезда, получила ушибы и обратилась за помощью к медикам.

На месте происшествия работали 48 человек и 11 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Предположительно причиной пожара стало нарушение работы электросети в одной из квартир. Виновник и ущерб устанавливаются.

Дом был признан аварийным только в 2018 году, поэтому не попал во второй этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В нем прописано 47 человек, фактически проживают 31, из них 15 детей.

Жильцам двух квартир – семье из 10 человек, пятеро из которых дети, и семье из 4 человек – предложено временное жилье в маневренном фонде. В мэрии готовы помочь и остальным жильцам этого дома.

Решение о дальнейшей судьбе аварийного дома, в котором произошел пожар, будет принимать комиссия по ГО и ЧС окружной администрации Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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