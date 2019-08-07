«А теперь посадка, летит ровно, красивенько»: как в якутских фильмах «железных птиц» снимали

В воздушной гавани столицы республики прошли съёмки сразу двух якутских фильмов – второй части хоррора «Проклятая земля-2» Степана Бурнашёва и комедийного боевика Аскалона Барашкова под рабочим названием «Враг по крови». По сюжету, в обоих фильмах события разворачиваются на территории аэропорта «Якутск».

Пассажирские самолёты авиакомпании "Якутия" стали оригинальными декорациями.

Съёмки проходили на взлетной полосе аэродрома и в самолетах. Руководство аэропорта «Якутск» и авиакомпании «Якутия» дало разрешение на съёмку, распорядилось предоставить кинематографистам всё необходимое и сопровождать в процессе.

Творческий процесс был организован таким образом, чтобы съёмки на аэродроме и внутри самолёта не отвлекали сотрудников воздушной гавани от работы, а они, в свою очередь, не мешали актёрам и съёмочной группе.

Творческий процесс производства комедии "Враг по крови" был не менее позитивный, чем сам фильм.

– Мы не встретили больших трудностей – съёмки на аэродроме заняли всего час. В составе съёмочной группы в аэропорту Якутска работали более 10 человек. Мы отсняли пару кадров взлёта и сцену диалога героев. Персонал авиакомпании «Якутия» предоставил нам полную свободу действий, и это очень помогло в работе – съемки прошли быстро, и мы остались всем довольны, – рассказал режиссёр фильма «Враг по крови» Аскалон Барашков.

В съёмках картины «Враг по крови» также был задействован вертолёт. По сюжету, пролетая над Намцами, главный герой фильма, Мотор Лёха, осматривает с помощью винтокрылой машины свои владения – леса и озёра. Так что бонусом зрителей ждут впечатляющие съемки уникальной якутской природы с воздуха.

Опытному оператору-постановщику не составило труда отснять сцену за пару дублей.

Оператором-постановщиком обоих фильмов выступил Иван Семёнов. По его словам, главная сложность съёмки в аэропорту в том, что это режимная зона – чтобы туда попасть, нужно получить разрешение и пройти целый ряд формальностей.

Какое же благое дело не заканчивается коллективным фото!

– Для меня ничего необычного в этой съёмке не было. Я знал, с чем работаю и как это надо делать. В своей практике я не раз фотографировал самолёты – это было моим хобби, и снимал имиджевые ролики аэропорта «Якутск». Так как актёры хорошо поработали, необходимый материал мы отсняли всего за несколько дублей. Затем большинство членов съёмочной группы уехали, а я снимал сцену взлёта самолёта, – рассказал Иван Семёнов.

Точные даты выхода в прокат картин Степана Бурнашёва и Аскалона Барашкова пока неизвестны.