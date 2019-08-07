2019-08-07T04:06:14+03:00
Общество

К тушению пожаров в Верхоянье не получается подключить авиацию

Общая площадь природных пожаров в зоне контроля – 915 281 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Лесопожарная обстановка в Якутии остаётся очень сложной.Лесопожарная обстановка в Якутии остаётся очень сложной.
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По данным, на 7 августа в республике тушат 15 лесных пожаров на площади 1 267,6 га: из них действующих – 11, локализовано 4 пожара.

С момента возникновения природных пожаров в Верхоянском районе наблюдалась сложная ситуация, есть вероятность возникновения новых очагов возгорания, в связи с наличием торфяников, отсутствия водоемов, усилением скорости ветра, повышением температуры атмосферного воздуха, и отсутствия осадков. В районе невозможна работа самолётов Бе-200 из-за отсутствия подходящего аэродрома и соответствующего водоёма, с которого осуществлялся бы набор воды. Бе-200 набирает воду только с прямых рек, озер, без поворотов, протяженностью не менее 3-4 км. С точки зрения безопасности использование данного самолета нецелесообразно. Поэтому используются только вертолеты, для работы ВСУ, переброски сил и средств.

Два самолёта Бе-200 базируются в Якутске и Мирном. За сутки для недопущения распространения огня от природных пожаров на населенные пункты в Сунтарском и Мегино-Кангаласском районах самолётами Бе-200 произведено 19 сбросов и слито 130,6 тонн воды. Два вертолета Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России дислоцируются в Якутске и в селе Сунтар. За сутки вертолет применялся на тушение природного пожара в Сунтарском и Жиганском районах, произведено 15 сбросов и слито 75 тонн воды.

На особом контроле главуправления находится лесопожарная обстановка на территории Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского и Олекминского районов, где зарегистрировано наибольшее количество природных пожаров, а именно 84 очага, на общей площади с момента обнаружения 528 368,5 га.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 101 зарегистрированная термоточка. Общая площадь лесных пожаров в зоне контроля составляет 915 281 га.

В тушении пожаров привлечено всего 684 человек и задействовано 46 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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