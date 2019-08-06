Экс-гендиректора аэропорта «Якутск» приговорили к 9 годам тюрьмы и 10-миллионному штрафу

Оглашение приговора по делу экс-гендиректора аэропорта «Якутск» состоялось 6 августа в Якутском городском суде. Суд приговорил Николая Местникова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 10-миллионному штрафу.

Также Николаю Местникову запрещено занимать руководящие должности на четыре года. Приговор суда может быть обжалован сторонами.

Суд признал экс-директора аэропорта «Якутск» виновным по двух эпизодам получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодам коммерческого подкупа. По версии следствия, с 2015 года Местников незаконно получил от различных фирм более 27 миллионов рублей.

Громкое уголовное дело рассматривалось в суде с марта. Обвинение просило для Николая Местникова 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 млн рублей.

На судебном заседании 22 июля обвиняемый выступил с последним словом, в котором свою вину не признал.

Николай Местников возглавлял аэропорт Якутска более пяти лет. Его задержали в июле 2018 года.

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